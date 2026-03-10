Γερμανία: Διχασμένη η κοινή γνώμη για τις συνέπειες του πολέμου - Ανησυχία για παγκόσμια κρίση λόγω πετρελαίου

Διχασμένη εμφανίζεται η γερμανική κοινή γνώμη σε σχέση με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, τα κίνητρα και τις πιθανές συνέπειές της.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών δικτύων RTL και ntv, το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει σαφή στόχο στην επίθεσή της εναντίον του Ιράν, ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 38%. Μεταξύ των ψηφοφόρων της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι στην Ουάσιγκτον γνωρίζουν καλά τι θέλουν να πετύχουν, ανεβαίνει στο 62%.
Το 50% εκφράζει φόβο για τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης σε άλλες χώρες, ενώ το 43% εκτιμά ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Επιπλέον, το 53% των Γερμανών πιστεύει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια οικονομική κρίση λόγων των ελλείψεων στα καύσιμα και της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, με το 45% να διαφωνεί. Ιδιαίτερα ανήσυχοι για το ενδεχόμενο φαίνονται οι κάτοικοι της ανατολικής Γερμανίας (64%), ενώ στα δυτικά κρατίδια είναι το 51% που συμμερίζεται την ίδια ανησυχία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ