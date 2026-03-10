ΔΥΠΑ: Η τεχνογνωσία και τα σύγχρονα εργαλεία της ενισχύουν την πορτογαλική Υπηρεσία Απασχόλησης

Η ΔΥΠΑ σημείο αναφοράς στο ευρωπαϊκό δίκτυο απασχόλησης: Πως η τεχνογνωσία και τα σύγχρονα εργαλεία της ενισχύουν την Πορτογαλική Υπηρεσία Απασχόλησης.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς στο ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, χάρη στην τεχνογνωσία και τα σύγχρονα εργαλεία που έχει αναπτύξει για τη σύνδεση επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Η αναγνώριση αυτή αποτυπώνεται και στην επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου Αμοιβαίας Βοήθειας (Mutual Assistance Project – MAP) για την Πορτογαλία, πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (PES Network), στο οποίο η ΔΥΠΑ συμμετείχε ενεργά μέσω της Μονάδας Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της Διεύθυνσης Σύζευξης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας.

Η επιλογή της ελληνικής ΔΥΠΑ από το Δίκτυο PES δεν ήταν τυχαία. Στην αξιολόγηση Benchlearning 2024-2025, κατέγραψε εξαιρετικά υψηλή επίδοση στη στρατηγική και τις υπηρεσίες προς εργοδότες, αναγνώριση που αντικατοπτρίζει την οργανωτική της επάρκεια και τη διαρκή επένδυση σε σύγχρονα εργαλεία διασύνδεσης της αγοράς εργασίας.

Στο έργο αυτό, η ΔΥΠΑ συνεργάστηκε με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης της Αυστρίας και της Σλοβενίας, καθώς και με ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, συμβάλλοντας στην υποστήριξη της πορτογαλικής υπηρεσίας απασχόλησης (IEFP) για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου βελτίωσης των υπηρεσιών της προς εργοδότες.

Από τον περασμένο Οκτώβριο έως σήμερα, πραγματοποιήθηκε σειρά δράσεων ανταλλαγής καλών πρακτικών, με διαδικτυακές και δια ζώσης συναντήσεις στην Πορτογαλία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν:

οι Ημέρες Καριέρας

οι δράσεις JobReady

οι στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων

καθώς και το ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών υποστήριξης εργοδοτών που έχει αναπτύξει η ΔΥΠΑ.

Η εμπειρία αυτή αναδείχθηκε ως αποτελεσματικό παράδειγμα σύγχρονης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με τις επιχειρήσεις μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση αντανακλά τη συνεχή προσπάθεια της ΔΥΠΑ να αναπτύσσει σύγχρονα εργαλεία και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης.

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σύζευξης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ, Άννα Γιαννοπούλου, δήλωσε:

«Η εμπιστοσύνη του Δικτύου PES προς τη ΔΥΠΑ αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική ευρωπαϊκή αναγνώριση της δουλειάς που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της σύζευξης στην αγορά εργασίας. Το γεγονός ότι η εμπειρία, η τεχνογνωσία και τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει αξιοποιούνται πλέον και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στην Ευρώπη μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών που ενισχύουν τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους πολίτες».

