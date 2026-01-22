Eυρωαγορές: Ράλι μετά την εκτόνωση της έντασης στη Γροιλανδία - Καταποντίστηκε στο -40% η Ubisoft

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τα σχέδια επιβολής νέων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση της Πέμπτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τα σχέδια επιβολής νέων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, ενώ μάλιστα κατέληξε και σε «συμφωνία-πλαίσιο» με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που μεταξύ άλλων προβλέπει την ανάπτυξη «Χρυσού Θόλου», εξορύξεις για σπάνιες γαίες και εγκατάσταση βάσεων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,03% στις 608,86 μονάδες, στην πρώτη θετική συνεδρίαση της εβδομάδας. Ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 1,22% στις 5.954 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 1,28% στις 24.876 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,99% στις 8.148 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ανέβηκε 0,12% στις 10.150 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σκαρφάλωσε 1,36% στις 45.091 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιήθηκε 1,28% στις 17.663 μονάδες.

Οι κλάδοι της αυτοκινητοβιομηχανίας και των φαρμάκων, τομείς εκτεθειμένοι στους δασμούς, δεδομένου του επιπέδου των εξαγωγών τους προς τις ΗΠΑ, κινήθηκαν ανοδικά μετά τις νέες εξελίξεις, με τις μετοχές των αυτοκινήτων να προσθέτουν 2,3% και των φαρμακοβιομηχανιών κατά 1,7%.

Σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία είναι ακόμη υπό επεξεργασία, μία ημέρα αφότου έκανε πίσω από μια απειλή για επιβολή δασμών, ενώ απέκλεισε τη χρήση βίας για την κατάληψη της περιοχής που ανήκει στη Δανία.

Σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox Business από το Νταβός, ο Τραμπ παραδέχθηκε επίσης πως υπήρξε αντίκτυπος στις παγκόσμιες χρηματαγορές και είπε πως δεν σχεδιάζει να πληρώσει για να την αποκτήσει.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα οι Ευρωπαίοι να πουλήσουν αμερικανικές μετοχές και ομόλογα, πρόσθεσε: «Αν το κάνουν, το κάνουν. Αλλά αν αυτό συμβεί, θα υπάρξουν μεγάλα αντίποινα από την πλευρά μας, και έχουμε όλα τα χαρτιά».

Ο νέος ελιγμός του Αμερικανού προέδρου περιλαμβάνει δικαιώματα εξόρυξης σπάνιων γαιών και αντιπυραυλική άμυνα με αντάλλαγμα πάγωμα δασμών προς τους Ευρωπαίους που διαμήνυσαν ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση.

Το μοντέλο που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα New York Times αφορά παραχώρηση μικρών τμημάτων από το έδαφος της Γροιλανδίας για στρατιωτικές βάσεις και εξορύξεις στο πρότυπο των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Συμφωνία του 1951 με τη Δανία, επιτρέπει στις ΗΠΑ να διατηρούν όσα στρατεύματα θέλουν στη Γροιλανδία, επισημαίνει το BBC ενώ ήδη σταθμεύουν περισσότεροι από 100 Αμερικανοί στη βάση Πιτουφίκ.

Δεν είναι σαφές τι θα συμβεί με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, αφού οι Ευρωπαίοι νομοθέτες ανέστειλαν την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που επιτεύχθηκε πέρυσι.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε την αλλαγή στάσης του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς και τη Γροιλανδία και προέτρεψε τους Ευρωπαίους ομολόγους του να μην «διαγράψουν τη διατλαντική συνεργασία».

Την χειρότερη επίδοσή της από την ημέρα που μπήκε στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, το μακρινό 1996, κατέγραψε η μετοχή της Ubisoft σημειώνοντας «βουτιά» σχεδόν 40%, στον απόηχο της είδησης πως ο κατασκευαστής βιντεοπαιχνιδιών όπως Assassin’s Creed ανακοίνωσε μια σημαντική οργανωτική αναδιάρθρωση, παράλληλα με σχέδια για κλείσιμο στούντιο, αλλά και την ακύρωση της κυκλοφορίας έξι πολυαναμενόμενων παιχνιδιών. Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει λειτουργικές ζημίες περίπου 1 δισ. ευρώ (1,17 δισ. δολ.) στο οικονομικό έτος που λήγει το 2026, μετά από μια υποτίμηση 650 εκατομμυρίων ευρώ που προκλήθηκε από την αναδιάρθρωση. Επίσης, θα εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης περιουσιακών στοιχείων.