Τραμπ: Υπό επεξεργασία ακόμη η συμφωνία για τη Γροιλανδία - Αντίποινα στις χώρες που θα πουλήσουν αμερικανικά ομόλογα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία είναι ακόμη υπό επεξεργασία, μιλώντας μία ημέρα αφότου έκανε πίσω από μια απειλή για επιβολή δασμών και απέκλεισε τη χρήση βίας για την κατάληψη της περιοχής που ανήκει στη Δανία.

Σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox Business από το Νταβός, ο Τραμπ παραδέχθηκε επίσης πως υπήρξε αντίκτυπος στις παγκόσμιες χρηματαγορές και είπε πως δεν σχεδιάζει να πληρώσει για να την αποκτήσει.

«Είναι υπό διαπραγμάτευση τώρα, οι λεπτομέρειες. Αλλά ουσιαστικά είναι πλήρης πρόσβαση. Είναι -- δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει χρονικό όριο», δήλωσε ο Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Παρατήρησα ότι το χρηματιστήριο ανέβηκε πολύ, αφού το ανακοινώσαμε», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα οι Ευρωπαίοι να πουλήσουν αμερικανικές μετοχές και ομόλογα, πρόσθεσε: «Αν το κάνουν, το κάνουν. Αλλά αν αυτό συμβεί, θα υπάρξουν μεγάλα αντίποινα από την πλευρά μας, και έχουμε όλα τα χαρτιά».

Ένα μεγάλο συνταξιοδοτικό ταμείο της Σουηδίας, το Alecta, ανέφερε χθες Τετάρτη ότι έχει ήδη διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών ομολόγων που διέθετε, λόγω της «τρωτότητας» της αμερικανικής οικονομίας.

Την Τρίτη, το δανέζικο ταμείο AkademikerPension ανακοίνωσε ότι πούλησε όλα τα αμερικανικά ομόλογα, θεωρώντας ότι «η δημοσιονομική κατάσταση στις ΗΠΑ δεν είναι υγιής». Ένα άλλο δανέζικο ταμείο, το Pensionskasse (PBU) είπε στο τηλεοπτικό κανάλι TV2 ότι πουλάει επίσης τους τίτλους του αμερικανικού δημοσίου.

Οι ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ διαθέτουν, όλες μαζί, περισσότερα από 2 τρισεκ. δολάρια σε ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Το ποσό ανεβαίνει στα 3 τρισεκ., αν συμπεριληφθεί και ο Καναδάς, άλλος προσφιλής στόχος του Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ