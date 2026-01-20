Λάιεν για Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ είναι ένα «λάθος» που παραβιάζει την εμπορική συμφωνία

«Στην πολιτική όπως και στις επιχειρήσεις, τα deal είναι deal. Και όταν οι φίλοι δίνουν τα χέρια, αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Οι οικονομικές απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας ισοδυναμούν με «λάθος» που παραβιάζει μια εμπορική συμφωνία που συνάφθηκε πέρυσι μεταξύ των διατλαντικών συμμάχων, δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε μια εμπορική συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο», τόνισε σε ομιλία της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την Τρίτη. «Στην πολιτική όπως και στις επιχειρήσεις, η συμφωνία είναι συμφωνία. Και όταν οι φίλοι δίνουν τα χέρια, αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμό 10% σε αγαθά από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο, εκτός εάν υπάρξει μια συμφωνία για την «αγορά της Γροιλανδίας», μιας ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας, συμμάχου του ΝΑΤΟ και μέλους της ΕΕ. Η κλιμάκωση ώθησε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταδικάσουν την νέα κίνηση του ηγέτη των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι έχει ξεπεράσει μια κόκκινη γραμμή.

Η απάντηση του μπλοκ θα είναι «ακλόνητη, ενωμένη και κατ' αναλογία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή που θα λάβει μια απάντηση, όπως αναφέρει το Bloomberg.

«Νέα ανεξάρτητη Ευρώπη»

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεωπολιτικά σοκ θα ωθήσουν την Ευρωπαϊκή Ενωση προς την οικοδόμηση μίας νέας ανεξάρτητης Ευρώπης.

«Θα είμαστε σε θέση να κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία αν αναγνωρίσουμε ότι η αλλαγή αυτή είναι μόνιμη», είπε.

«Εργαζόμαστε για την μαζική αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Γροιλανδία. Θα συνεργασθούμε στενά με την Γροιλανδία και την Δανία για να ορίσουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε περισσότερο την τοπική οικονομία και τις υποδομές», είπε.

«Θεωρώ ειδικότερα ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε ένα τμήμα της αύξησης των αμυντικών μας δαπανών στην δημιουργία μιας ευρωπαϊκής παγοθραυστικής υποδομής και άλλου βασικού εξοπλισμού απαραίτητου για την ασφάλεια στην Αρκτική».

«Θεωρούμε τον αμερικανικό λαό όχι μόνο σύμμαχό μας, αλλά επίσης φίλο μας. Το να παρασυρθούμε σε μία δίνη προς τα κάτω δεν θα ωφελούσε παρά τους αντιπάλους που και οι δύο μας είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε στο περιθώριο», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν και δεσμεύθηκε να συνεργασθεί με τις ΗΠΑ για την «βελτίωση της ασφάλειας στην Αρκτική».

«Αυτό είναι ξεκάθαρα υπέρ τους κοινού μας συμφέροντος», είπε κάνοντας λόγο για μεγάλα ευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια που εκπονούνται για την Γροιλανδία.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για να διερευνήσουν πιθανά αντίποινα. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι το μπλοκ των 27 μελών είναι ενωμένο στην υποστήριξη της Δανίας και της Γροιλανδίας - και έτοιμο «να αμυνθεί έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού».

Κατά τη διάρκεια συνάντησης την Κυριακή, οι απεσταλμένοι της ΕΕ συμφώνησαν να επιδιώξουν μια διπλωματική επίλυση με την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ το μπλοκ θα καθορίσει επιλογές για αντίποινα εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν με νέους δασμούς, κάτι που θεωρείται παραβίαση της εύθραυστης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ το περασμένο καλοκαίρι.