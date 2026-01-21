Ευρωαγορές: Flat αντίδραση μετά την ομιλία Τραμπ στο Νταβός

Με ανάμεικτα πρόσημα ολοκλήρωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές μετά την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Με ανάμεικτα πρόσημα και τον Stoxx 600 σε flat επίπεδα ολοκλήρωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές τις συναλλαγές της Τετάρτης μετά την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, καθώς η προοπτική ενός εμπορικού πολέμου ΕΕ-ΗΠΑ επηρέασε το επενδυτικό κλίμα.

Ο Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ζητώντας «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την απόκτηση της Αρκτικής περιοχής, ωστόσο δήλωσε για πρώτη φορά ότι «δεν θα χρησιμοποιήσει βία». Επίσης, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ, λέγοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν ολόκληρο τον κόσμο στην επιφάνεια».

«Αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να τη βλέπω να τα πηγαίνει καλά, αλλά δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση», τόνισε, ενώ επαίνεσε στη συνέχεια την πορεία της αμερικανικής οικονομίας αναφέροντας πως «οι ΗΠΑ βρίσκονται εν μέσω της ταχύτερης και πιο δραματικής οικονομικής ανάκαμψης στην ιστορία». Επίσης έσπευσε να κριτική στην Ευρώπη λέγοντας πως «ορισμένα μέρη είναι στη πραγματικότητα μη αναγνωρίσιμα πλέον».

Στρεφόμενος στο φλέγον θέμα της Γροιλανδίας διευκρίνισε ότι «μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να προστατεύσουν αυτή την τεράστια έκταση γης να την αναπτύξουν και να την βελτιώσουν, ώστε να είναι ωφέλιμη».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση λίγο κάτω από την επίπεδη γραμμή, υποχωρώντας οριακά 0,02% στις 602,67 μονάδες, ενώ τα χρηματιστήρια και οι κλάδοι τομείς ολοκλήρωσαν με ανάμεικτα κέρδη.

Ο Eurostoxx 50 έχασε 0,36% στις 5.870,65 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολίσθησε 0,51% στις 24.577 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40, έκλεισε θετικός στο 0,08% στις 8.069 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με τον δείκτη FTSE 100 να κινείται ψηλότερα στο +0,11% στις 10.138 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε απώλειες 0,50% στις 44.488 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 κέρδισε 0,13 διαπραγματεύμενος στις 17.451 μονάδες.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες δήλωσαν και επίσημα ότι ανέστειλαν την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που επιτεύχθηκε πέρυσι.

Ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής διεθνούς εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Στρασβούργο της Γαλλίας ότι οι απειλές για δασμολογικούς περιορισμούς αποτελούσαν «επίθεση» στην οικονομική και εδαφική κυριαρχία της ΕΕ.

Ο Τραμπ απείλησε πρόσφατα με νέους δασμούς μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες εάν μπλοκάρουν την προσπάθειά του για εξαγορά. Η έντονη ρητορική του για την ανάγκη των ΗΠΑ να θέσουν τη Γροιλανδία, υπό τον έλεγχο της Ουάσιγκτον - και οι επακόλουθες απειλές για δασμολογικούς περιορισμούς - πυροδότησαν μια εκποίηση παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων την Τρίτη και έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την αναζωπύρωση του κύματος «Sell America» που εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά τις ανακοινώσεις του Τραμπ για την «Hμέρα Aπελευθέρωσης» πέρυσι.

Από την πλευρά της, η ΕΕ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπορικών αντιμέτρων, πλήττοντας μία σειρά προϊόντων που εξάγονται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Στα μάκρο της ημέρας, υψηλότερα των εκτιμήσεων διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Βρετανία τον Δεκέμβριο. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή επιτάχυνε κατά 0,2% σε σχέση με τον Νοέμβριο και διαμορφώθηκε στο 3,4% σε ετήσια βάση, τη στιγμή που αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν αύξηση κατά 3,3%.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,2% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.