Δεύτερη ημέρα απωλειών στις ευρωαγορές υπό τον φόβο εμπορικού πολέμου

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιδιώξεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία ενώ οι απειλές του για επιπλέον δασμούς εντείνουν τους φόβους για εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Δεύτερη ημέρα απωλειών σημειώθηκε την Τρίτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιδιώξεις του Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ ενώ οι απειλές του για επιπλέον δασμούς και η ενδεχόμενη απάντηση της ΕΕ εντείνουν τους φόβους για έναν εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Οι προτεινόμενοι δασμοί στοχεύουν τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία και σύμφωνα με την ανάρτηση του Τραμπ θα ξεκινήσουν από 10% την 1η Φεβρουαρίου και στη συνέχεια θα αυξηθούν στο 25% την 1η Ιουνίου εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,7% στις 602,8 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε 0,52% στις 5.895 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολίσθησε 1,08% στις 24.689 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 0,61% στις 8.062 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,71% στις 10.122 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρέθηκε χαμηλότερα κατά 1,09% στις 44.703 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στο -1,34% στις 17.429 μονάδες.

Στο ταμπλό, σημαντικές πιέσεις δέχτηκε η μετοχή του κολοσσού πολυτελείας LVMH, ο οποίος διαθέτει brands όπως Moët & Chandon, Dom Pérignon και Veuve Clicquot - με απώλειες 2,2%, ενώ ο γαλλικός κολοσσός ποτών Remy Cointreau, κατασκευαστής της σαμπάνιας Telmont, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,21% παρά την απειλή Τραμπ πως θα επιβάλλει 200% δασμούς στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες μετά την άρνηση Μακρόν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Εμανουέλ Μακρόν.

«Είναι μια απειλή, σε αυτό το στάδιο, απαράδεκτη, ασύλληπτης σκληρότητας και προφανώς δεν μπορεί να μείνει χωρίς αντίδραση όχι μόνο από τη Γαλλία αλλά και από ολόκληρη την ΕΕ», αντέδρασε από την πλευρά της η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τις νέες απειλές του Τραμπ για δασμούς ως «απαράδεκτες» - με τη Γαλλία να λέγεται ότι πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει το ισχυρότερο όπλο της, το «μπαζούκα», παλαιότερα γνωστό ως μέσο κατά του εξαναγκασμού (ACI).

Η προσοχή σήμερα στρέφεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, που γίνεται στην σκιά των απειλών Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να καταφθάσει αύριο, Τετάρτη, και είναι επίσης προγραμματισμένο να κάνει μια ομιλία.