Στο «κόκκινο» το ταμπλό του ΧΑ με φόντο την κλιμάκωση της έντασης ΕΕ-ΗΠΑ

Απώλειες που ξεπερνούν το 1% καταγράφει ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, καθώς η ελληνική αγορά να ευθυγραμμίζεται με τις πτωτικές τάσεις των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ο μοναδικός τίτλος στον FTSE Large Cap σε θετικό έδαφος.

Απώλειες που ξεπερνούν το 1% καταγράφει τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, καθώς η ελληνική αγορά να ευθυγραμμίζεται με τις έντονα πτωτικές τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Η κλιμάκωση της κατάστασης σχετικά με τη Γροιλανδία, οι πρόσθετοι δασμοί που αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος 8 ευρωπαϊκών χωρών, και οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με την πιθανότητα ανάληψης στρατιωτικής δράσης, βαθαίνουν επικίνδυνα το ρήγμα στο «δυτικό στρατόπεδο» και προκαλούν αναταράξεις στις αγορές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ασφαλώς και οι πληροφορίες για ευρωπαϊκά δασμολογικά αντίποινα, τη σοβαρότητα της κατάστασης καταδεικνύει και το ενδεχόμενο σύγκλησης έκτακτης Συνόδου Κορυφής τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ απολύτως ενδεικτικές του κλίματος είναι και οι δηλώσεις του Γερμανού Αντικαγκελάριου και υπουργού Οικονομικών, Lars Klingbeil, ο οποίος τόνισε ότι με τις απειλές εναντίον της Γροιλανδίας ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φτάσει σε «κόκκινη γραμμή».

Διαβάστε ακόμα: Έχουν και οι αγορές τις «κόκκινες γραμμές» τους

Οι αναλυτές της Commerzbank σχολιάζουν ότι, αν η αντιπαράθεση συνεχίσει να κλιμακώνεται, η εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ από το περασμένο καλοκαίρι θα μπορούσε να καταρρεύσει. Μάλιστα, εκ μέρους της ΕΕ, πέρα από τα αντίμετρα με τη μορφή δασμών, δεν αποκλείονται και πιο εκτεταμένα μέτρα, όπως λένε. «Δεδομένου ότι ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να επεκτείνει την αμερικανική επικράτεια με κάθε κόστος, μια ταχεία αποκλιμάκωση της κατάστασης μοιάζει απίθανη» σημειώνει η Commerzbank, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αυτή η κλιμάκωση έρχεται σε ιδιαίτερα ακατάλληλη στιγμή για τη γερμανική οικονομία.

Τα πραγματικά κίνητρα, πάντως, για αυτές τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να είναι περισσότερο εσωτερικής φύσης, σύμφωνα με την Commerzbank. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται ότι ποντάρει σε τέτοιες θεαματικές κινήσεις είτε για να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα είτε για να καταγραφεί στην ιστορία ως ο πρόεδρος που επέκτεινε την επικράτεια των ΗΠΑ. Το δεύτερο, άλλωστε, το είχε ήδη υπαινιχθεί στη ομιλία της ορκωμοσίας του.

Εντός συνόρων, η Λεωφόρος Αθηνών κινείται όχι μόνο με φόντο τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και τα υψηλά κέρδη που καταγράφει από την αρχή του έτους.

Τη Δευτέρα το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό βρίσκεται στο «κόκκινο», με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται σε 1:9,7, και με 10 μόλις τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 97 σε αρνητικό και 44 που διαπραγματεύονται αμετάβλητοι.

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,03% στις 2.222,57 μονάδες, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών, έχοντας βρεθεί νωρίτερα έως και τις 2.214 μονάδες.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, με τις απώλειες να διαμορφώνονται σε 1,21% στις 2.591,06 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του σε αρνητικό έδαφος.

Λίγο μετά τις 11:00 ο συνολικό τζίρος διαμορφώνεται σε 31,58 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €1,32 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι η μοναδική που κινείται ανοδικά, ενισχυμένη 0,47% στα 30,06 ευρώ, ενώ αμετάβλητη στα 45,10 ευρώ διαπραγματεύεται η μετοχή της Coca-Cola HBC.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι Helleniq Energy, Optima και Viohalco με απώλειες περί του 2,5%-2,8%, ενώ σε ποσοστό άνω του 1,5% υποχωρούν οι τίτλοι των Cenergy, Τρ. Κύπρου, Aktor, Jumbo, Σαράντης και Alp[ha Bank.