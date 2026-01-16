Εβδομάδα απωλειών στη Wall Street

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow Jones απώλεσε 0,3%, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,4% και ο Nasdaq υποχώρησε 0,7%.

Δεν κατάφερε να καταγράψει τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών της στο 2026 η Wall Street καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τα τελευταία σχόλια που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Fed των ΗΠΑ και την ευρύτερη γεωπολιτική σκηνή. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow Jones απώλεσε 0,3%, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,4% και ο Nasdaq υποχώρησε 0,7%.

Την Παρασκευή ο Dow Jones έχασε 0,17% στις 49.359 μονάδες, ο S&P 500 αποδυναμώθηκε 0,06% στις 6.940 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,06% στις 23.515 μονάδες. Οι τραπεζικοί τίτλοι ήταν βαρίδια στην εβδομάδα, μετά την έκκληση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών παρά τα ισχυρά τριμηνιαία κέρδη. Αγωνία προκάλεσε και η δήλωση Τραμπ υπέρ της διατήρησης του Διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ στον τρέχοντα ρόλο του αντί να γίνει ο επόμενος διοικητής της Fed.

«Θέλω πραγματικά να σας κρατήσω εκεί που είστε, αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ ο Χάσετ θεωρούνταν ως το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο, αλλά οι προβλέψεις των αγορών έδειξαν ότι ο πρώην επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς προηγήθηκε στην κούρσα μετά τις δηλώσεις του προέδρου.

«Είτε πρόκειται για τον Χάσετ είτε για κάποιον άλλο, νομίζω ότι η υπόθεση που έχουμε - τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς - είναι ότι όποιος κι αν είναι, αυτό το άτομο σίγουρα θα διακατέχεται από πολιτικά κίνητρα και όχι την πιο παραδοσιακή προσέγγιση, με πλήρως αντικειμενική νοοτροπία όσον αφορά την ηγεσία της Fed», εξήγησε ο Ντέιβιντ Κρακάουερ, αντιπρόεδρος διαχείρισης χαρτοφυλακίου στην Mercer Advisors. «Η απειλή για την ανεξαρτησία της Fed μας ανησυχεί όλους» πρόσθεσε.

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) και άλλες μετοχές όπως οι Broadcom και Advanced Micro Devices (ΑMD) αναρριχήθηκαν 0,07%, 2,53% και 1,72% αντίστοιχα, διευρύνοντας το χθεσινό ράλι των ημιαγωγών με ώθηση από το γεγονός πως οι ΗΠΑ και η Ταϊβάν κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία με τις εταιρείες τσιπ και τεχνολογίας από την Ταϊπέι να επενδύουν τουλάχιστον 250 δισ. δολάρια για παραγωγική ικανότητα επί αμερικανικού εδάφους

Οι επενδυτές έζησαν μία ταραχώδη εβδομάδα, με μια σειρά από πρωτοσέλιδα από την Ουάσινγκτον, που κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από ανησυχίες για απειλές κατά της ανεξαρτησίας της Fed έως τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο στο Ιράν και τη Γροιλανδία. Το διεθνές «θερμόμετρο» χτύπησε... κόκκινο όταν ο Τραμπ απείλησε ότι μπορεί να επιβάλει δασμούς σε χώρες που θα πάνε κόντρα στις βλέψεις του για τη Γροιλανδία».