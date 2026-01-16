Τραμπ: Απειλεί με δασμούς όσους πάνε κόντρα για τη Γροιλανδία

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι μπορεί να επιβάλει δασμούς σε χώρες «αν δεν συμφωνήσουν με τη Γροιλανδία».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι μπορεί να επιβάλει δασμούς σε χώρες «αν δεν συμφωνήσουν με τη Γροιλανδία».

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για εθνική ασφάλεια. Οπότε μπορεί να το κάνω», δήλωσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Τα σχόλια δείχνουν ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο εφαρμογής δασμών, ενός από τα αγαπημένα του όπλα για την αξιοποίηση της εκτελεστικής του εξουσίας έναντι ξένων χωρών, στις ολοένα και πιο επιθετικές προσπάθειές του να αποκτήσει τη Γροιλανδία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επισημαίνει o Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του CNBC για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι «ζυγίζει» πολλαπλές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης του αμερικανικού στρατού, προκειμένου να καταλάβει το έδαφος που ανήκει στην Δανία.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είναι απαραίτητο η Αμερική να κατέχει τη Γροιλανδία - παρόλο που οι ΗΠΑ διατηρούν ήδη στρατιωτική βάση εκεί - λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια που θέτουν η Κίνα και η Ρωσία.

Ο Λευκός Οίκος έχει επίσης δηλώσει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποβάλουν προσφορά για την αγορά του αρκτικού νησιού. Ωστόσο, η Γροιλανδία και η Δανία έχουν επανειλημμένα επιμείνει ότι το έδαφος δεν πωλείται και δεν επιθυμούν να απορροφηθεί από την Αμερική.