Barclays: Η ισχυρή ανάπτυξη πλεονέκτημα για τα ελληνικά ομόλογα

Επιλεκτική προσέγγιση στα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης συστήνει στους επενδυτές η βρετανική Barclays, ξεχωρίζοντας μεταξύ αυτών τα ελληνικά, λόγω υπεραπόδοσης στην ανάπτυξη.

Επιλεκτική προσέγγιση στα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης συστήνει στους επενδυτές η βρετανική Barclays, ξεχωρίζοντας μεταξύ αυτών τα ελληνικά, λόγω υπεραπόδοσης στην ανάπτυξη.

Οι αναλυτές της Barclays εξηγούν ότι η στήριξη που προσφέρει η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ στις ευρωπαϊκές οικονομίες εξασθενεί, και τα επίπεδα των αποδόσεων είναι πλέον πιο «σφιχτά» σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, ως εκ τούτου οι επενδυτές θα πρέπει να εστιάσουν στα στις χώρες με τα ισχυρότερα θεμελιώδη μεγέθη.

Μεταξύ αυτών κατατάσσουν την Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη βοηθά ώστε να μειώσουν τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ.

Αντίθετα, όπως εξηγούν, η υποτονική ανάπτυξη στην Ιταλία υποδηλώνει ότι τα περιθώρια για μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ θα είναι πολύ πιο περιορισμένα. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούν ότι ομόλογα της περιφέρειας προσφέρουν ελκυστικότερο μίγμα κινδύνου/απόδοσης.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα είναι σε αρκετά σημεία παρόμοιο με τις προοπτικές για τα πορτογαλικά και τα ισπανικά, σημειώνει μεταξύ άλλων η Barclays, τονίζοντας ότι και οι τρεις αγορές επωφελούνται από υπεραπόδοση στην ανάπτυξη, ισχυρές δημοσιονομικές θέσεις και λόγους χρέους που υποχωρούν σε σχέση με το ΑΕΠ.

Ως προς τον λόγο χρέους/ΑΕΠ, η συνετή δημοσιονομική πολιτική έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε ταχύτερο ρυθμό μείωσης, σε σύγκριση με την Ισπανία και την Πορτογαλία, εξέλιξη που το ΔΝΤ αναμένει ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η Ελλάδα ξεκινά από υψηλότερο επίπεδο χρέους ως προς το ΑΕΠ: περίπου 147% στο τέλος του 2025, έναντι περίπου 91% για την Πορτογαλία και 100% για την Ισπανία. Αυτό αποτυπώνεται στα spreads έναντι των γερμανικών ομολόγων, όμως η Barclays θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω συρρίκνωση, ιδίως όσο ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας παραμένει σε σταθερή καθοδική τροχιά και η υπεραπόδοση της ανάπτυξης αναμένεται να συνεχιστεί το 2026.

Σε ό,τι αφορά το εγχώριο πολιτικό σκηνικό, η Barclays εκτιμά ότι οι κίνδυνοι εμφανίζονται περιορισμένοι, «με το κυβερνών κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και τις εκλογές να μην είναι προγραμματισμένες πριν το 2027».