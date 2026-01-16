Μικτές τάσεις στο ταμπλό του ΧΑ - Οριακές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη

Ευθυγραμμισμένη με την εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών η κίνηση του Γενικού Δείκτη, ο οποίος καταγράφει οριακές απώλειες. Συνεχίζει το ράλι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ευθυγραμμισμένη με την εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών εμφανίζεται την Παρασκευή η κίνηση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο οποίος καταγράφει οριακές απώλειες.

Μετά τα αλλεπάλληλα υψηλά 16ετίας, και με πληθώρα μετοχών να κινούνται σε πολυετή ή και ιστορικά υψηλά, οι κινήσεις των επενδυτών είναι επιλεκτικές, με τις τράπεζες να παραμένουν σε πρώτο πλάνο - και με τις θετικές εκθέσεις για τον κλάδο από μεγάλους οίκους του εξωτερικού να διαδέχονται η μία την άλλη.

Εκτός συνόρων, διαμορφώνεται ένα σύνθετο τοπίο, με τη ροή αποτελεσμάτων από αμερικανικές εισηγμένες να συνεχίζεται, την Ιαπωνία να οδεύει, όπως όλα δείχνουν, προς πρόωρες εκλογές από την ερχόμενη εβδομάδα και το γεωπολιτικό θερμόμετρο σε Ιράν και Γροιλανδία να… ανεβοκατεβαίνει. Στο μεταξύ τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινά και επίσημα η διαδικασία διαδοχής του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Luis de Guindos, η θητεία του οποίου λήγει στο τέλος Μαΐου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί, την ερχόμενη Πέμπτη, και η ακρόαση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου στις ΗΠΑ, σχετικά με την απομάκρυνση της Lisa Cook, αν και η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί αρκετά αργότερα.

Το πρωί της Παρασκευής ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,27%, ο γαλλικός CAC40 καταγράφει απώλειες 0,48%, ενώ πτωτικά κινείται και ο βρετανικός FTSE100 σε ποσοστό 0,21%.

Εντός συνόρων και πέραν του τραπεζικού… σύμπαντος, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνεχίζει το ράλι στο ταμπλό, μετά το διήμερο +15%, και σήμερα διασπά ανοδικά και το επίπεδο των 30 ευρώ. Ανοδικά συνεχίζει, μεταξύ άλλων, και ο τίτλος του ΔΑΑ πάνω από τα 11,10 ευρώ, ενώ στον αντίποδα ο τίτλος της Jumbo δέχεται νέες πιέσεις, για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση.

Λίγο μετά τις 11:00, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.242,30 μονάδες με απώλειες 0,24%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Οριακές απώλειες 0,06% καταγράφει ο τραπεζικός δείκτης στις 2.606,64 μονάδες, με τις Eurobank, Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank να καταγράφουν μικρά κέρδη και τις ETE, Τρ. Κύπρου και Optima σε ήπια αρνητικό έδαφος.

Στο σύνολο του ταμπλό 45 μετοχές ενισχύονται, έναντι 61 που υποχωρούν και 45 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 34,12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €3,27 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.