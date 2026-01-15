Άνοδος στις ευρωαγορές με ώθηση από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Ώθηση από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης μετά τα αποτελέσματα ρεκόρ της TSMC. Οι επενδυτές επεξεργάστηκαν νέα μάκρο για τις οικονομίες της περιοχής.

Με άνοδο έκλεισαν οι δείκτες στις ευρωαγορές με ώθηση από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης που σημείωσαν άνοδο έπειτα από τα κέρδη ρεκόρ της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Επιπλέον, οι επενδυτές επεξεργάστηκαν νέα στοιχεία για τις οικονομίες της περιοχής.

Τα καθαρά κέρδη της TSMC «εκτοξεύτηκαν» κατά 35% και άγγιξαν τα 505,7 δισ. δολάρια Ταϊβάν (16 δισ. δολάρια) το τελευταίο τρίμηνο του 2025, αρκετά υψηλότερα από τις προβλέψεις αναλυτών για αύξηση 25% στα 467 δισ. δολάρια Ταϊβάν.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κέρδισε 0,49% στις 614,58 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,6% στις 6.041 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη ισχυροποιήθηκε 0,35% στις 25.374 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,21% στις 8.313 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε 0,54% στις 10.238 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται στο +0,44% στις 45.849 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε με πτώση 0,3% στις 17.642 μονάδες.

Ελέω των δυνατών οικονομικών μεγεθών της TSMC, η ολλανδική ASML κατέγραψε άλμα 6,01%, ενώ νωρίτερα στη συνεδρίαση άγγιξε έως και +7%. Το γεγονός αυτό «εκτόξευσε» τη χρηματιστηριακή αξία της ASML πάνω από τα 500 δισ. δολάρια.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Richemont, υποχώρησε 2,43% στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης, παρόλο που οι πωλήσεις της εταιρείας εκτοξεύθηκαν σε ιστορικό υψηλό τους τελευταίους μήνες του περασμένου έτους, αφού οι αγορές των εορτών τόνωσαν τη ζήτηση για τα ρολόγια του ομίλου και τα κοσμήματα Cartier. Συγκεκριμένα, όμιλος πολυτελών προϊόντων ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 4% σε ετήσια βάση για το τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 6,4 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 11% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο όμιλος σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη στις περισσότερες αγορές, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

Στα επιχειρηματικά νέα, στην περικοπή περίπου 1.600 θέσεων εργασίας στη Σουηδία προχωρά η Ericsson, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο σουηδικός όμιλος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η σουηδική εταιρεία επιδιώκει μέσω των μειώσεων στο προσωπικό της να διατηρήσει τα τρέχοντα επίπεδα στην κερδοφορία της, τη στιγμή που οι επενδύσεις σε δίκτυα 5G υποχωρούν, ενώ οι επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών επηρεάζουν τις εισαγωγές πρώτων υλών.

Στα μάκρο της ημέρας, θετικά εξέπληξε ο ρυθμός ανόδου της βρετανικής οικονομίας με το ΑΕΠ να επιταχύνεται κατά 0,3% -περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι- τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας την Πέμπτη. Μάλιστα, οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ένα σχετικό ισχνό ποσοστό ανάπτυξης, της τάξεως του 0,1%.

Ο ανεπάντεχος αναπτυξιακός ρυθμός έρχεται μετά την απροσδόκητη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 0,1% τον Οκτώβριο, που αποδόθηκε στις επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης στην Jaguar Land Rover, η οποία επηρέασε την παραγωγή αυτοκινήτων, και στην αβεβαιότητα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων ενόψει του Προϋπολογισμού της ΥΠΟΙΚ, Ρέιτσελ Ριβς.

Επιπλέον, ανάπτυξη, αν και ασθενή, κατέγραψε η οικονομία της Γερμανίας για πρώτη φορά από το 2022, καθώς η αύξηση των δημόσιων δαπανών βοήθησε τη χώρα να ξεπεράσει τη μακροχρόνια βιομηχανική ύφεση. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Bloomberg, το γερμανικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 0,2% το 2025, μετά από δύο συνεχόμενες ετήσιες συρρικνώσεις.