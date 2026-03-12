Τσιάρας από την Agrotica 2026: Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί πολιτική μας επιλογή

Ισχυρό μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την εθνική ασφάλεια έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, εγκαινιάζοντας την Agrotica 2026 στη Θεσσαλονίκη.

Ισχυρό μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την εθνική ασφάλεια έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, εγκαινιάζοντας την Agrotica 2026 στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι για την κυβέρνηση ο αγροτικός τομέας δεν αποτελεί απλώς έναν οικονομικό δείκτη, αλλά έναν πυλώνα της εθνικής και κοινωνικής συνοχής.«Για εμάς, για την κυβέρνηση και προσωπικά για εμένα, έναν άνθρωπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής, στη Θεσσαλία, ο πρωτογενής τομέας δεν είναι ένας αριθμός στο ΑΕΠ. Είναι η βαθύτερη ρίζα της εθνικής μας υπόστασης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην ομιλία του ο Υπουργός αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για την αγροτική οικονομία.Όπως ανέφερε, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η ενεργειακή αβεβαιότητα, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης αλλά και οι πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν άμεσα το κόστος παραγωγής και την καθημερινότητα των αγροτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις διεθνείς συγκρούσεις και στις επιπτώσεις που αυτές προκαλούν στην αγροτική παραγωγή και στην παγκόσμια αγορά τροφίμων. Όπως τόνισε, η γεωργία επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς εξελίξεις και τις διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού. «Όπως με αποτελεσματικότητα λάβαμε μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με την ίδια αποτελεσματικότητα θα ενεργήσουμε και τώρα και θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή», επισήμανε.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα με ρεαλισμό αλλά και με σαφή πολιτική βούληση για λύσεις. «Χρέος μας, ως υπεύθυνη πολιτική ηγεσία, είναι να κοιτάζουμε την πραγματικότητα κατάματα. Δεν ερχόμαστε να πούμε ότι όλα είναι εύκολα. Ούτε ότι διαθέτουμε “μαγικό ραβδί” που επιλύει όλα τα προβλήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής. «Ερχόμαστε, όμως, να πούμε ότι έχουμε την πολιτική βούληση να λύσουμε προβλήματα, γιατί η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί πολιτική μας επιλογή και ότι για την επίτευξη του στόχου μας υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο και προτάσεις».

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στη συμβολή του αγροτικού τομέα στην ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι η σημασία του υπερβαίνει κατά πολύ τους απλούς στατιστικούς δείκτες .Όπως είπε, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την περιφέρεια και για ολόκληρη την παραγωγική οικονομία. «Γνωρίζουμε ότι ο αγροτικός τομέας συνεισφέρει 4%–4,5% στο ΑΕΠ – υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και αν υπολογίσουμε και τη μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, η συνεισφορά αυτή στο ΑΕΠ ξεπερνά το 10%».

Και πρόσθεσε ότι η ισχυρή αγροτική παραγωγή συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα της ελληνικής περιφέρειας. «Όταν ο αγρότης πιέζεται, πιέζεται η περιφέρεια. Όταν η παραγωγή μειώνεται, μειώνεται η κοινωνική συνοχή. Όταν η ύπαιθρος αδειάζει, η χώρα χάνει μέλλον».

Σημαντική ήταν και η αναφορά του Υπουργού στα οικονομικά εργαλεία και τις παρεμβάσεις στήριξης που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση έχει διοχετεύσει σημαντικούς πόρους στον αγροτικό τομέα με στόχο τη σταθερότητα της παραγωγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

«Με στόχο την υλοποίηση του σχεδίου της κυβέρνησης, που επικεντρώνεται στο τρίπτυχο “κανονικότητα – σταθερότητα – προοπτική”, το 2025 διοχετεύθηκαν στον πρωτογενή τομέα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 600 εκατομμύρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Ξεκαθάρισε χαρακτηριστικά ότι το μέλλον της ελληνικής γεωργίας δεν μπορεί να εξαρτάται από συγκυριακές πολιτικές επιλογές αλλά απαιτεί ένα σταθερό και συνεκτικό σχέδιο.

Και πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας αποτελεί ζήτημα που ξεπερνά τον πολιτικό κύκλο μιας κυβέρνησης: «Χρειάζεται σχέδιο με διάρκεια, καθώς η εφαρμογή μιας συνεκτικής και στοχευμένης πολιτικής ανάταξης του πρωτογενούς τομέα ξεπερνά τα βιολογικά όρια του χρόνου μιας κυβέρνησης». Και τον σκοπό αυτό, όπως είπε, υπηρετεί η Διακομματική Επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα, η οποία συγκροτήθηκε, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ