Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν και τη Χεζμπολάζ

«Το Ισραήλ συντρίβει τη Χεζμπολάχ και το τρομοκρατικό Ιράν», το οποίο δεν είναι πλέον το ίδιο μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες κοινών επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, την Πέμπτη (12/03) στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε από την έναρξη του πολέμου.

«Μέσω μιας πρωτοφανούς σύμπραξης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πετύχει τεράστια επιτεύγματα, που αλλάζουν την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή και ακόμη πέρα από αυτήν», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας πως ήταν σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι οι δυο τους μιλούσαν «ανοιχτά».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σημείωσε πως το Ιράν έχει υποστεί πλήγματα στην ελίτ των δυνάμεών του, τόσο σε ότι αφορά τους Φρουρούς της Επανάστασης όσο και στην Μπασίτζ, ενώ αναφερόμενος στον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που σήμερα (12/03) απευθύνθηκε για πρώτη φορά στον ιρανικό λαό μετά τον διορισμό του, είπε πως «δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια», ενώ τον χαρακτήρισε «μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης».

«Εξοντώσαμε τον παλιό τύραννο, και ο νέος τύραννος, η μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης, δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια», είπε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν αποτελούν μια προσπάθεια να δοθεί στους Ιρανούς «ο απαραίτητος χώρος για να βγουν στους δρόμους».

Απευθυνόμενος μάλιστα στον ιρανικό λαό, είπε ότι πλησιάζει η στιγμή για ένα «νέο μονοπάτι ελευθερίας» και ότι το Ισραήλ στέκεται στο πλευρό τους. Τόνισε πως «μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για πτώση του καθεστώτος, αλλά τελικά, εξαρτάται από εσάς. Είναι στο χέρι σας», είπε.

«Στόχος μας είναι να εμποδίσουμε το Ιράν να μεταφέρει τα πυρηνικά και τα βαλλιστικά του προγράμματα στο υπόγειο», ενώ υποστήριξε πως οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει κορυφαίους Ιρανούς πυρηνικούς επιστήμονες.