Ιράν: Η χώρα δεν θέλει πλέον να της επιβάλουν τον πόλεμο

Το Ιράν δεν θέλει πλέον να του «επιβάλουν» τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην Τεχεράνη, με τα οποία άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν δεν θέλει πλέον να του «επιβάλουν» τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην Τεχεράνη, με τα οποία άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Μετά τις κατηγορίες της Ουάσινγκτον, ο υφυπουργός Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, δήλωσε ότι η χώρα του δεν πόντισε νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, στρατηγικό σημείο διέλευσης για το παγκόσμιο πετρέλαιο, από το οποίο επιτράπηκε να περάσουν ορισμένα πλοία, όπως δήλωσε.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε στοχοθετώντας κράτη του Κόλπου, στα οποία υπάρχουν βάσεις και συμφέροντα των ΗΠΑ.

«Δεν θέλουμε να αντιμετωπιζόμαστε έτσι στο μέλλον», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβανσί σε συνέντευξή του στο AFP, λέγοντας ότι δεν θέλει πλέον «να επιβάλλεται πόλεμος» στο Ιράν.

Ο προηγούμενος πόλεμος ήταν τον Ιούνιο του 2025. Η Ουάσινγκτον ένωσε τις δυνάμεις της με τον ισραηλινό σύμμαχό της κατά της Τεχεράνης.

Έπειτα από 12 ημέρες, «υπήρξε μια διακοπή των εχθροπραξιών, αλλά έπειτα από οκτώ ή εννέα μήνες, αυτοί ενώθηκαν και έκαναν το ίδιο πράγμα», δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός.

«Πριν αρχίσει ο πόλεμος, σε διάφορες ευκαιρίες ενημερώσαμε τους γείτονές μας ότι εάν η Αμερική πάρει μέρος στην επίθεση κατά του Ιράν, όλα τα αμερικανικά συμφέροντα και όλες οι αμερικανικές βάσεις θα ήταν νόμιμοι στόχοι για το Ιράν», δήλωσε ο υφυπουργός.

«Ενεργούμε σε νόμιμη άμυνα. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε σε νόμιμη άμυνα για όσο καιρό χρειαστεί», συνέχισε.

Δεν είναι αλήθεια ότι οι ΗΠΑ έπληξαν 28 ιρακινές «ναρκοθέτιδες» στα Στενά του Ορμούζ

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του σχεδόν πλήρους αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη, «η σημαντικότερη διατάραξη» της προμήθειας μαύρου χρυσού στην ιστορία, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ /IAE).

Η Ουάσινγκτον φοβάται ότι το Ιράν τοποθετεί νάρκες στο Στενό, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι 28 ιρανικές «ναρκοθέτιδες» επλήγησαν.

«Αυτό δεν είναι αλήθεια», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβανσί.

«Στα νότια χωρικά μας ύδατα, κοντά στον Κόλπο, λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να προετοιμαστούμε να προστατέψουμε τα ύδατά μας και την πατρίδα μας», τόνισε, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι «χώρες» είχαν ζητήσει να χρησιμοποιήσουν το Στενό και η Τεχεράνη είχε «συνεργαστεί με αυτές». Δεν κατονόμασε τις χώρες αυτές, αλλά δήλωσε ότι αυτοί που ενώθηκαν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ «δεν θα έπρεπε, κατά την άποψη του Ιράν, να επωφεληθούν από ένα ασφαλές πέρασμα».

Αρκετά πλοία δείχνουν από την περασμένη εβδομάδα ανοιχτά μια σχέση με την Κίνα καθώς πλέουν ή αγκυροβολούν στην περιοχή του Κόλπου, ορισμένα περνώντας από το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου MarineTraffic, τα οποία αναλύει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Για να τεθεί τέλος στις εχθροπραξίες, «φίλες χώρες» πρότειναν τη βοήθειά τους, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός, χωρίς να διευκρινίσει ποιες. «Εμείς τους λέμε ότι θέλουμε η εκεχειρία να αποτελεί μέρος μιας συνολικής πρότασης που να βάλει συνολικά τέλος στον πόλεμο», δήλωσε στο AFP.

«Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί νόμιζαν ότι σε 24 ή 48 ώρες, όλο το (ιρανικό) σύστημα θα κατέρρεε και αυτό δεν συνέβη», υπογράμμισε. «Ο εχθρός συνειδητοποιεί ότι το σύστημα είναι αρκετά ισχυρό για να σταθεί όρθιο».

«Πρέπει να δράσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε η απειλή πολέμου να εξαλειφθεί οριστικά από τη χώρα μας και πρέπει να μην επιτρέψουμε στους εχθρούς μας να συνεχίσουν τις επιθέσεις του με πλήρη ατιμωρησία, να ξεκινούν έναν πόλεμο όπως θέλουν, μετά να κηρύσσουν εκεχειρία αφού υποστούν μια ήττα», δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγαΐ στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ