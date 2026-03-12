Χρυσός: Πτώση άνω του 1% καθώς ενισχύονται οι φόβοι για υψηλότερα επιτόκια

Το δολάριο ενισχύθηκε, ενώ την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι ανησυχίες για άνοδο των πληθωριστικών πιέσεων λόγω της ανόδου του πετρελαίου.

Υποχώρησαν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη καθώς το δολάριο ενισχύθηκε, ενώ την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι ανησυχίες για άνοδο των πληθωριστικών πιέσεων λόγω της ανόδου του πετρελαίου, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε αύξηση των επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε 1,1% στα 5.118,16 δολάρια ενώ τα futures χρυσού διολίσθησαν επίσης 1% στα 5.125,80 δολάρια/ουγγιά.

Το δολάριο ενισχύθηκε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Ένα ισχυρότερο αμερικανικό νόμισμα καθιστά τον χρυσό πιο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Ο υψηλότερος δείκτης δολαρίου, οι αυξανόμενες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και η έλλειψη μείωσης των επιτοκίων είναι οι αρνητικοί παράγοντες, αλλά η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει κάποιες ρευστοποιήσεις στα ασφαλή καταφύγια», δήλωσε ο Φίλιπ Στρέιμπλ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Blue Line Futures.

«Εάν μπορέσουν να αποτρέψουν την περαιτέρω άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ο χρυσός θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή θέση... Εάν το αργό πετρέλαιο αρχίσει να παρουσιάζει πτωτική τάση, θα μπορούσατε να δείτε τις αποδόσεις να μειώνονται, το δολάριο να χάνει μέρος των κερδών του και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού να κινούνται υψηλότερα» πρόσθεσε.

Δύο δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες στα ιρακινά ύδατα σε μια φαινομενική κλιμάκωση των ιρανικών επιθέσεων που έχουν διακόψει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Μέσης Ανατολής. Σε αντίδραση, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν απότομα για την ημέρα.

Το Ιράν θα εκδικηθεί το αίμα των μαρτύρων του, θα κρατήσει κλειστό το Στενό του Ορμούζ και θα επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις, δήλωσε ο νέος Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου σημαίνει μεγαλύτερα κέρδη για τις Ηνωμένες Πολιτείες και η προτεραιότητά του ήταν να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot στο ασήμι υποχώρησε κατά 1% στα 84,90 δολάρια. Το ασήμι κέρδισε περισσότερο από 146% την περασμένη χρονιά.

Οι αναλυτές της BMI έγραψαν σε σημείωμα ότι αναμένουν ότι το ασήμι θα φτάσει κατά μέσο όρο τα 93 δολάρια ανά ουγγιά το 2026, με την ισχυρή επενδυτική ζήτηση να εδραιώνει τα κέρδη που παρατηρήθηκαν το 2025.

Η πλατίνα spot διολίσθησε 1,1% στα 2.145,75 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε 1% στα 1.620,86 δολάρια.