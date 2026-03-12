Μητσοτάκης σε Μινζάτου: Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος πρέπει να αποτελεί αλλά και ευρωπαϊκή προτεραιότητα

O πρωθυπουργός συναντήθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Κομισιόν Ροξάνα Μινζάτου, αρμόδια για ζητήματα κοινωνικών δικαιωμάτων και δεξιοτήτων,

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου (Roxana Mînzatu), αρμόδια για ζητήματα κοινωνικών δικαιωμάτων και δεξιοτήτων, ποιοτικών θέσεων εργασίας και ετοιμότητας. Στη συνάντηση συμμετείχε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της κομισιόν και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καταλαβαίνω ότι είχατε ήδη μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση, αλλά και επισκέψεις στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρουμε. Θα ήθελα να κάνω δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Η πρώτη είναι ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη συνολική απόδοση της αγοράς εργασίας. Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, πριν από 6,5 χρόνια, η ανεργία ήταν περίπου στο 18%. Τώρα είναι περίπου στο 8%, υποχωρεί κάτω από το 8%, και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τη βελτίωση στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η οποία ήταν βασική προτεραιότητα γι' αυτή την κυβέρνηση, και φαίνεται ότι τα πηγαίνουμε αρκετά καλά. Υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν, αλλά συνολικά είμαι πολύ ικανοποιημένος με το έργο που έχει επιτελέσει το υπουργείο.

Ασφαλώς, με χαροποιεί επίσης το γεγονός ότι οι μισθοί βελτιώνονται. Πιστεύω ότι σε μια εποχή όπου το κόστος ζωής αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα για όλες τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη, η ενίσχυση και η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος πρέπει επίσης να αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα. Το έχουμε επιτύχει αυτό, τόσο μέσω αυξήσεων των ονομαστικών μισθών όσο και μέσω μειώσεων της φορολογίας.

Και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη μία νέα αναδυόμενη οικονομική κρίση, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αποτελεί μόνο εθνική προτεραιότητα, αλλά και ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

Το δεύτερο σημείο που θέλω να επισημάνω είναι ότι θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για την εθνική κοινωνική συμφωνία που επικυρώθηκε επίσης από το κοινοβούλιο. Η Ελλάδα ήταν πάντα ουραγός όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά πιστεύω ότι έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και προσβλέπω στην υπογραφή των νέων κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Αυτός είναι ο τρόπος για να βελτιωθούν πραγματικά οι μισθοί και το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και για να προσφέρουμε μεγαλύτερη στήριξη στους εργαζομένους μας, σύμφωνα όμως με τις πραγματικές δυνατότητες των επιχειρήσεων -που γνωρίζουν καλύτερα τι μισθούς μπορούν να δώσουν στους εργαζόμενούς τους. Το γεγονός ότι διαθέτουμε πλέον ένα πλαίσιο, το οποίο διαπραγματεύτηκε αλλά και επικύρωσε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός.

Επομένως, πιστεύω ότι συνολικά έχουμε πολλά καλά νέα όσον αφορά στην αγορά εργασίας και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ένα καλό «ανάχωμα», ειδικά σε μια περίοδο όπου, όπως προανέφερα, η παγκόσμια μακροοικονομική κατάσταση φαίνεται να είναι, στην καλύτερη περίπτωση, προβληματική.

Ροξάνα Μινζάτου : Σας ευχαριστώ, κ. πρωθυπουργέ. Με χαροποιεί ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ, στην Ελλάδα. Η πρόθεσή μου ήταν να ξεκινήσω την περιοδεία μου στην Ευρώπη από την Ελλάδα, αλλά βρισκόμαστε εδώ έναν χρόνο μετά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτό συμπίπτει με μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή. Θα ήθελα επίσης να τονίσω, καταρχάς, τι πηγή έμπνευσης αποτελεί για την ευρωπαϊκή ένωση, το είπα και στο συμβούλιο, το γεγονός ότι γίνονται πράγματα όσον αφορά στις συλλογικές συμβάσεις, ότι ένα κράτος μέλος, και μάλιστα σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή, είναι σε θέση να καλλιεργήσει αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, ώστε να φτάσουμε σε μια τέτοια ιστορική στιγμή.

Πιστεύω ότι πέρα από τον αντίκτυπο στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και στα εισοδήματα των εργαζομένων στην Ελλάδα, αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα για την ευρωπαϊκή ένωση: ότι σε δύσκολους καιρούς, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη πόλωση, πρέπει να αγωνιστούμε για την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η επένδυση σε θέσεις εργασίας και σε ανθρώπους είναι εφικτή μέσω των συλλογικών προσπαθειών των κοινωνικών εταίρων μας.

Δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι αυτή η σημαντική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα, συνδέεται στενά με την ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία γνωρίζουν οι πολίτες, την οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς, η οποία περιλαμβάνει αυτό το κεφάλαιο, όπου φυσικά τα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν ένα σχέδιο δράσης και στη συνέχεια να μας ενημερώνουν για τον τρόπο με τον οποίο επεκτείνουν την κάλυψή τους.

Αλλά αυτό που έχει κάνει η Ελλάδα είναι να δημιουργήσει πραγματικά αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο, είμαι βέβαιη, θα αποφέρει με τη σειρά του πολλά οφέλη τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς.

Η επίσκεψή μου εδώ δεν επικεντρώνεται μόνο στον τομέα της εργασίας, αν και συζητήσαμε με τη Νίκη (Κεραμέως) σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιείτε, ώστε να εκσυγχρονίσουμε την αγορά εργασίας, αλλά και να προστατεύσουμε τους εργαζομένους.

Όπως ανέφερα, είμαι πολύ ικανοποιημένη με τις εξελίξεις όσον αφορά στις γυναίκες και στα άτομα με αναπηρία, διότι πρόκειται για δύο πτυχές πάνω στις οποίες πρέπει να εργαστούμε σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς αποτελούν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες.

Αλλά θα συναντηθώ και με την υπουργό Παιδείας. Καθώς είμαι αρμόδια και για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, εξετάζουμε επίσης προσεκτικά την ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης και της απόκτησης δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ένα πολύ σημαντικό θέμα της επίσκεψής μου είναι, φυσικά, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Επισκεφθήκαμε δύο πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα που υποστηρίζουν την επαγγελματική κατάρτιση, αρτοποιούς, μελλοντικούς σεφ, επίσης άτομα...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ελπίζω να πήρατε ένα αναμνηστικό.

Ροξάνα Μινζάτου : Ναι, πήρα μια τσάντα όπως και ένα όμορφο γλυπτό, για το γραφείο μου στο Berlaymont. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι την τσάντα έφτιαξαν άτομα με αναπηρία, με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο. Και μου είπε η Νίκη: «Ακόμα και αν είχα δέκα φορές περισσότερους πόρους, δεν θα μπορούσα να καλύψω τη ζήτηση για να αυξήσω αυτά τα προγράμματα». Επομένως, το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και η κοινωνική διάσταση του προϋπολογισμού είναι πολύ σημαντικά.

Εργαζόμαστε για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οπότε είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε όλοι την κοινωνική διάσταση του προϋπολογισμού σε ένα πλαίσιο όπου, φυσικά, η οικονομία, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η ασφάλεια είναι εξίσου σημαντικές.

Έχω όμως ήδη δει στο πεδίο τι μπορεί να κάνει το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και, το ξαναλέω, η Ελλάδα είναι πηγή έμπνευσης. Ανυπομονώ για την επόμενη επίσκεψη, καθώς και για την αυριανή επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη.

Νίκη Κεραμέως: Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την εκτελεστική αντιπρόεδρο Ροξάνα Μινζάτου. Συνεργαζόμαστε στενά εδώ και αρκετά χρόνια και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για την πολύ στενή συνεργασία μας. Είμαστε επίσης ευγνώμονες για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής επιτροπής στις κοινές μας προσπάθειες για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου. Ο κοινωνικός διάλογος είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, είναι πιθανώς ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αυτή τη στιγμή για να επιτευχθεί αύξηση των μισθών. Είναι κάτι που χρειαζόμαστε πάρα πολύ.

Από ποσοτική άποψη, η Ελλάδα έχει δημιουργήσει σχεδόν 570.000 νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία 6,5 χρόνια. Σε ποιοτικό επίπεδο, έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά θα έλεγα, κ. πρωθυπουργέ, ότι έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε όσον αφορά τους μισθούς. Πιστεύω ότι αυτή η νέα κοινωνική συμφωνία, η εθνική συμφωνία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που θα συμβάλει στο να πετύχουμε αυξήσεις των μισθών, που τόσο ανάγκη έχει ο ελληνικός λαός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ