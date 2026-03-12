Ιράν: «Πολλά πλοία μπορούν ακόμη να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ - Δεν έχουμε ποντίσει νάρκες»

Πολλά πλοία μπορούν ακόμη να διασχίσουν το Στενό του Χορμούζ εφόσον συντονιστούν με το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

«Λόγω των εξελίξεων, γενικά δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις συνθήκες πριν από την 28η Φεβρουαρίου (σ.σ. όταν ξεκίνησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν)… καθώς έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια στο Στενό του Χορμούζ, το ίδιο και άλλοι», συμπλήρωσε ο Μπαγαΐ.

Νωρίτερα σήμερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ιράν δεν έχει ποντίσει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, αντικρούοντας κατηγορίες της Ουάσινγκτον.

«Καθόλου. Αυτό δεν αληθεύει», δήλωσε ο Ματζίντ Ταχτ Ραβανσί, όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις εναντίον «28 ιρανικών σκαφών ναρκοθέτησης».

Ενώ το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό μπλοκάρει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού, ο Ιρανός υφυπουργός υποστήριξε ότι «χώρες» έχουν ζητήσει πρόσβαση και «έχουμε συνεργαστεί μαζί τους».

Τη Δευτέρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως οι Φρουροί της Επανάστασης υποσχέθηκαν ασφαλή διέλευση από το Στενό του Χορμούζ σε πλοία αραβικών ή ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες θα απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σήμερα ωστόσο, υποσχέθηκαν να κρατήσουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από μία οδηγία προς αυτήν την κατεύθυνση που έδωσε ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τον οποίο πυροδότησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από το Στενό του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ