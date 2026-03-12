Ειδήσεις | Διεθνή

Μπέσεντ: Κανένα τίμημα δεν θα έκανε τον πόλεμο του Ιράν οικονομικά ασύμφορο

Σκοτ Μπέσεντ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Απάντησε "απολύτως όχι" όταν ρωτήθηκε εάν υπήρχε κάποιο τίμημα που θα μπορούσε να τον κάνει να πει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος είναι πλέον οικονομικά ασύμφορος.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απάντησε "απολύτως όχι", όταν ρωτήθηκε σήμερα από το δίκτυο ⁠Sky News εάν υπήρχε κάποιο τίμημα που θα μπορούσε να τον κάνει να μιλήσει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να του πει ότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι πλέον ασύμφορος από οικονομική άποψη.

Το Reuters μετέδωσε χθες, Τετάρτη, ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εκτίμησαν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Κογκρέσου αυτήν την εβδομάδα πως οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου στο Ιράν κόστισαν στις ΗΠΑ τουλάχιστον 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

