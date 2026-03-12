Συναγερμός έχει σημάνει στο Γουέστ Μπούμφιλντ Τάουνσιπ του Μίσιγκαν καθώς σύμφωνα με τοπικές πηγές ένα φορτηγό έπεσε στη συναγωγή Temple Israel. Πλάνα από το σημείο δείχνουν δεκάδες αστυνομικά οχήματα να περικυκλώνουν το κτίριο.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Γουέστ Μπούμφιλντ Τάουνσιπ του Μίσιγκαν καθώς σύμφωνα με τοπικές πηγές ένα φορτηγό έπεσε στη συναγωγή Temple Israel. Πλάνα από το σημείο δείχνουν δεκάδες αστυνομικά οχήματα να περικυκλώνουν το κτίριο, όπως αναφέρει το Αssociated Press.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όκλαντ δήλωσε ότι οι αρχές εκκενώνουν το κτήριο. Περίπου δώδεκα γονείς έτρεξαν για να πάρουν τα παιδιά τους από ένα κέντρο προσχολικής αγωγής που βρισκόταν μέσα στο κτήριο, αφού έλαβαν έγκριση από την αστυνομία.

🚨Breaking: Authorities are responding to reports of an active shooter at Temple Israel synagogue in West Bloomfield, Michigan. Police are on scene, and officials have not yet confirmed any victims.pic.twitter.com/SwTjPEuXdH — Red Line News (@RedLineNewsUSA) March 12, 2026

Το Temple Israel αυτοαποκαλείται η μεγαλύτερη Μεταρρυθμιστική συναγωγή της χώρας, με 12.000 μέλη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Διαθέτει κέντρο προσχολικής αγωγής και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες και ενήλικες.

Η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ συμβούλεψε όλες τις εβραϊκές οργανώσεις στην περιοχή «να τεθούν σε πρωτόκολλο lockout – κανείς να μην μπαίνει ή να μην βγαίνει από το κτήριό σας».