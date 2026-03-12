Ειδήσεις | Ελλάδα

Νέος συναγερμός στη Σούδα - Σύλληψη Πολωνού για κατασκοπεία

Στη σύλληψη ενός 58χρονου υπόπτου με πολωνική καταγωγή για κατασκοπεία στη Σούδα προχώρησαν οι Αρχές την Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο άνδρας φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε κοντινή περιοχή και να χρησιμοποιούσε ένα βαν με πολωνικές πινακίδες, προκειμένου να τραβά φωτογραφίες ως μέρος της δραστηριότητάς του.

Οι κινήσεις του είχαν τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση από την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τις Αρχές.

