Επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις - Διεθνή Νέα

Η TotalEnergies αναστέλλει περίπου το 15% της παγκόσμιας παραγωγής της πετρελαίου και φυσικού αερίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η TotalEnergies αναστέλλει περίπου το 15% της παγκόσμιας παραγωγής της πετρελαίου και φυσικού αερίου
TotalEnergies / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Θα αναστείλει ή είναι έτοιμος να αναστείλει το ισοδύναμο του 15% της παγκόσμιας παραγωγής του πετρελαίου και φυσικού αερίου σε αρκετά κράτη του Κόλπου.

Ο γαλλικός κολοσσός TotalEnergies ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναστείλει ή είναι έτοιμος να αναστείλει το ισοδύναμο του 15% της παγκόσμιας παραγωγής του πετρελαίου και φυσικού αερίου σε αρκετά κράτη του Κόλπου.

«Η παραγωγή σταμάτησε ή είναι στη διαδικασία να σταματήσει στο Κατάρ, στο Ιράκ και υπεράκτια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτι που αντιστοιχεί περίπου στο 15% της συνολικής μας παραγωγής» δήλωσε ο όμιλος σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αυτό αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ο όμιλος έκανε γνωστό ότι "μια πιο υψηλή τιμή πετρελαίου" θα επιτρέψει ωστόσο να αντισταθμιστεί "σε μεγάλο βαθμό η απώλεια παραγωγής στη Μέση Ανατολή", σύμφωνα με αυτή τη δήλωση στα αγγλικά που ανάρτησε στον ιστότοπό του για να απαντήσει στα "αιτήματα ορισμένων μετόχων του" και στο θέμα της "έκθεσής του στη Μέση Ανατολή".

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φουλ επίθεση από Κυριάκο - Άνοδος θρίαμβος μισή μονάδα για ΠΑΣΟΚ - Ο βασιλιάς είναι γυμνός λέει ο Οδυσσέας

Καύσιμα: Θα πέσει η βενζίνη με το πλαφόν; Παραδείγματα για την τιμή στην αντλία

Οι δισεκατομμυριούχοι του ελληνικού αθλητισμού - Το προφίλ τους

tags:
TotalEnergies
Φυσικό Αέριο
Πετρέλαιο
Καύσιμα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider