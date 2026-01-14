Wall Street: Πτωτικό σερί για τους δείκτες με «βαρίδι» τράπεζες και τεχνολογία

Υποχώρησαν για δεύτερη ημέρα οι δείκτες στη Wall Street καθώς οι επενδυτές επεξεργάστηκαν νέα μάκρο αλλά και τα αποτελέσματα των τραπεζικών κολοσσών.

Υποχώρησαν για δεύτερη ημέρα οι δείκτες στη Wall Street καθώς οι επενδυτές επεξεργάστηκαν νέα μάκρο αλλά και τα αποτελέσματα των τραπεζικών κολοσσών. Επιπλέον, δημοσιεύθηκε η έκθεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για την οικονομία των ΗΠΑ, γνωστή και ως «Μπεζ Βίβλος» που έδειξε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν αυξημένες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ στο τέλος του 2025. Όπως σημειώνεται, αρκετές επιχειρήσεις που αρχικά απορρόφησαν το κόστος που συνδέεται με τους δασμούς άρχισαν να το μετακυλίουν στους καταναλωτές, καθώς τα αποθέματα πριν από την επιβολή των δασμών εξαντλήθηκαν ή καθώς οι πιέσεις στις τιμές έγιναν πιο έντονες.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,09% στις 49.149 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολίσθησε 0,53% στις 6.926 μονάδες. Χειρότερη είναι η εικόνα στον τεχνολογικό κλάδο όπου ο Nasdaq κατρακύλησε 1% στις 23.471 μονάδες.

«Βαρίδι» για την αγορά αποτέλεσαν οι μετοχές των κατασκευαστών τσιπ, με την Broadcom να χάνει 4% και τις Nvidia και Micron Technology να υποχωρούν πάνω από 1% η καθεμία, στον απόηχο δημοσιεύματος του Reuters που ανέφερε ότι οι κινεζικές τελωνειακές αρχές δεν θα επιτρέψουν μικροεπεξεργαστές H200 της Nvidia να εισέλθουν στη χώρα.

Μεταξύ των «χαμένων» της ημέρας, βρέθηκε η Wells Fargo καθώς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις εκτιμήσεις των αναλυτών σε επίπεδο κερδοφορίας με αποτέλεσμα η μετοχή της να σημειώνει «βουτιά» 4,6%.

Αντίστοιχα, πτώση 3,71% κατέγραψε η μετοχή της Bank of America, παρά το γεγονός πως τα κέρδη και τα έσοδά της για το δ' τρίμηνο ήταν υψηλότερα των προβλέψεων, ενισχυμένα από την έντονη δραστηριότητα των πελατών της λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές.

Τέλος, η μετοχή της Citigroup αποδυναμώθηκε 3,37% παρά τα υψηλότερα από το αναμενόμενο κέρδη και έσοδα για το δ' τρίμηνο αλλά και το άλμα 84% στα έσοδα από χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η Citigroup έχει σημειώσει πτώση 7% ενώ απώλειες περιπου 6% και σχεδόν 7% έχουν σημειώσει η Bank of America και η Wells Fargo αντίστοιχα.

Στα μάκρο της ημέρας, μικρή άνοδο κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού ή τιμών χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο σε μηνιαία βάση, με ώθηση από την αύξηση στο κόστος ενέργειας και παρά το γεγονός πως οι τιμές υπηρεσιών παρέμειναν αμετάβλητες. Συγκεκριμένα, ο PPI αυξήθηκε κατά 0,2% μετά την άνοδο κατά 0,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, ενώ ο δομικός PPI εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας παρέμεινε αμετάβλητος σε επίπεδο μήνα. Σε ετήσια βάση, ο γενικός PPI αυξήθηκε κατά 3%, έπειτα από αύξηση κατά 2,8% τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, στοιχεία που δημοσιεύθηκαν επίσης την Τετάρτη έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν περισσότερο από τις προβλέψεις τον Νοέμβριο, με ώθηση από την ανάκαμψη των αγορών αυτοκινήτων και την ανθεκτικότητα που έδειξε η αγορά την περίοδο των εορτών. Ειδικότερα, η αξία των λιανικών πωλήσεων, χωρίς την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, αυξήθηκε κατά 0,6% μετά από μια προς τα κάτω αναθεωρημένη πτώση 0,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου.