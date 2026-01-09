Εγκρίθηκε η συμφωνία ΕΕ - Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

Οι χώρες της ΕΕ έχουν προθεσμία μέχρι τις 17:00 της Παρασκευής για να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις.

Την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες της Mercosur, ενέκρινε η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες, που επικαλείται το Politico.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ το Βέλγιο απείχε. Βάσει της διαδικασίας, οι πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν προθεσμία έως τις 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας για να επιβεβαιώσουν γραπτώς τις ψήφους τους και ως εκ τούτου, η επίσημη έγκριση της συμφωνίας θα ανακοινωθεί αργότερα εντός της ημέρας.

Παράλληλα, οι πρεσβευτές της ΕΕ, ενέκριναν πρόσθετες διασφαλίσεις για την αγορά γεωργικών προϊόντων, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ σε περίπτωση αύξησης των εισαγωγών από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη.

Για την έγκριση της συμφωνίας απαιτούνταν ειδική πλειοψηφία (55% των κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού). Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ανακοινώσει ότι η Γαλλία θα καταψηφίσει τη συμφωνία, επικαλούμενος την «ομόφωνη πολιτική απόρριψή της» στη χώρα.

Ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτραπεί η έγκρισή της, ιδίως μετά την απόφαση της Ιταλίας να επανασυνταχθεί με το μπλοκ των χωρών που τη στηρίζουν.

Σημειώνεται πως η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί το Σαββατοκύριακο στην Παραγουάη για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας, στις 12 Ιανουαρίου.

Η συμφωνία αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει η ΕΕ, αν και θα απαιτήσει ακόμη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία, οι διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας που δόθηκαν για ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, συνάδουν με τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γερμανοί Βιομήχανοι: Σημαντική επιτυχία για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή οικονομία

Ως «σημαντική επιτυχία για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή οικονομία» χαιρετίζουν οι Γερμανοί βιομήχανοι την έγκριση της συμφωνίας Mercosur από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η υιοθέτηση της συμφωνίας Mercosur αποτελεί σημαντική επιτυχία για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει την ικανότητά της να ενεργεί και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Η συμφωνία αποδεικνύει ότι η ΕΕ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό γεωστρατηγικό παράγοντα», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) Τάνια Γκένερ και επισήμανε ως συγκεκριμένα πλεονεκτήματα της συμφωνίας την κατάργηση των εμπορικών εμποδίων και την εξοικονόμηση περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως από δασμούς.

«Με περισσότερους από 750 εκατομμύρια ανθρώπους, δημιουργείται μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. Η πρόσβαση π.χ. σε κρίσιμες πρώτες ύλες όπως το λίθιο και ο χαλκός είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ηλεκτροκίνηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», ανέφερε η κυρία Γκένερ και τόνισε ότι η Ευρώπη «παραμένει υπό πίεση, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα επεκτείνουν συστηματικά τις σφαίρες επιρροής τους».

Η Mercosur «μπορεί επομένως να είναι μόνο η αρχή», υπογράμμισε η διευθύνουσα σύμβουλος του BDI και πρόσθεσε ότι «και η ΕΕ πρέπει να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις στρατηγικές της συνεργασίες και να αναπτύξει νέες αγορές και αυτό περιλαμβάνει τις εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία και την Ινδονησία».