Κέρδη στις ευρωαγορές μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα - Άλμα στον αμυντικό κλάδο

Οι επενδυτές παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο το Σάββατο.

Με θετικά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο το Σάββατο έπειτα από αμερικανική επιδρομή.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, τη Δευτέρα μεταφέρθηκαν σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες περί ναρκωτικών.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,94% στις 601,76 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται σε θετικό έδαφος. Ο Euro Stoxx 50 σημείωσε κέρδη 1,3% στις 5.926 μονάδες.

Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense ενισχύθηκε 4% στο υψηλότερο επίπεδο από τις 3 Οκτωβρίου, ενώ ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και οι μετοχές μεγάλων αμυντικών εταιρειών της περιοχής, με τη μετοχή της Rheinmetall να εκτοξεύεται κατά 9,36%, της Hensoldt κατά 8,18%, της Renk κατά 8,03% και της Leonardo κατά 6,09% στο Χρηματιστήριο της Γερμανίας.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κέρδισε 1,29% στις 24.856 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιήθηκε 0,2% στις 8.211 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 πρόσθεσε 0,54% στις 10.004 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε άνοδο 1,04% στις 45.847 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 έκλεισε με +0,7% στις 17.614 μονάδες.

Ανάμεσα στους «μεγάλους κερδισμένους» ήταν και η ελβετική βιομηχανία βαλβίδων VAT Group, η οποία έκανε άλμα 12%, καθώς και η Johnson Matthey, μια βρετανική κατασκευάστρια εταιρεία εξειδικευμένων χημικών προϊόντων, η οποία πρόσθεσε 5,4%.

Σε συνέντευξη τύπου το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, ορθή και συνετή μετάβαση». Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φάνηκε να ανασκευάζει αυτά τα σχόλια την Κυριακή, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να επιτύχει τους πολιτικούς της στόχους. Επίσης, δεν ανέφερε αν οι ΗΠΑ θα διοικήσουν άμεσα τη Βενεζουέλα.