Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow με ώθηση από τις ενεργειακές μετοχές

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω γεωπολιτικές αναταράξεις που θα αναστατώσουν τις αγορές.

Τελευταία ενημέρωση 18:09

Με κέρδη κινούνται οι δείκτες στη Wall Street μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω γεωπολιτικές αναταράξεις που θα αναστατώσουν τις αγορές.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 1,36% ή 657,64 μονάδες στις 49.057 μονάδες, σε νέο ρεκόρ. Ο διευρυμένος S&P 500 ισχυροποιείται 0,77% στις 6.911 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 0,98% στις 23.463 μονάδες.

Οι μετοχές των πετρελαϊκών εταιρειών σημειώνουν άνοδο υπό την ελπίδα ότι θα ωφεληθούν από την ανοικοδόμηση των πετρελαϊκών υποδομών της Βενεζουέλας, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Ειδικότερα η Chevron που διαθέτει ήδη παρουσία στη χώρα, σημειώνει άλμα 3%, ενώ η Exxon Mobil σημειώνει άνοδο πάνω από 1%. Οι Halliburton και SLB καταγράφουν κέρδη 7% η κάθε μία.

Επιπλέον, οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών General Dynamics και Lockheed Martin κερδίζουν 2% και 3% αντίστοιχα, καθώς η τελευταία ενέργεια του Τραμπ δείχνει ότι οι αιφνιδιαστικές στρατιωτικές επιθέσεις θα αποτελέσουν βασικό μέρος της πολιτικής του για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών ζητημάτων που προκύπτουν στο μέλλον.

Μετά τη σύλληψή τους από τον στρατό των ΗΠΑ, ο Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλα Φλόρες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες περί ναρκωτικών, συνωμοσίας και άλλων εγκλημάτων. Ο Μαδούρο κατηγορείται ότι διευθύνει δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης στο οποίο συμμετέχουν τα καρτέλ Σιναλόα και Σέτας του Μεξικού, οι κολομβιανοί αντάρτες FARC και βενεζουελάνικες ομάδες με στόχο την διοχέτευση τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.