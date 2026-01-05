ΗΠΑ: Ενώπιον του δικαστή ο Μαδούρο - Δηλώνει αθώος για ναρκοτρομοκρατία

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο ότι ηγείτο ενός δικτύου διακίνησης κοκαΐνης που συνεργαζόταν με βίαια καρτέλ ναρκωτικών.

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε αθώος στις κατηγορίες περί ναρκοτρομοκρατίας, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης όπου οδηγήθηκε σήμερα.

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν, που προεδρεύει στην υπόθεση, ξεκίνησε την ακροαματική διαδικασία στις 19.02 (ώρα Ελλάδας) κάνοντας μια σύνοψη των κατηγοριών που προσάπτονται στον Μαδούρο. Ο τελευταίος, φορώντας την πορτοκαλί και μπεζ στολή των κρατουμένων, παρακολουθούσε με ακουστικά, μέσω διερμηνέα.

Ο Χέλερσταϊν ζήτησε από τον Μαδούρο να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του και εκείνος απάντησε στα ισπανικά.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο ότι ηγείτο ενός δικτύου διακίνησης κοκαΐνης που συνεργαζόταν με βίαια καρτέλ ναρκωτικών, όπως τα Σιναλόα και Ζέτα του Μεξικού, τους αντάρτες FARC της Κολομβίας και τη συμμορία Τρεν δε Αράγκουα της Βενεζουέλας.

Αμέσως μετά τον 63χρονο Μαδούρο, αθώα στις κατηγορίες δήλωσε και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες.

Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες υποστηρικτές του Μαδούρο και λιγοστοί Βενεζουελάνοι μετανάστες, αντίπαλοι του καθεστώτος.

Η μεταγωγή του Μαδούρο και της συζύγου του Σίλα Φλόρες στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν έγινε με ελικόπτερο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από το κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν.

Σημειώνεται ότι ο Μαδούρο βρισκόταν υπό κράτηση στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) Μπρούκλιν όπου είναι πιθανό να παραμένει κλεισμένος στο κελί του 23 ώρες το 24ωρο, συνθήκες τις οποίες οι πρώην κρατούμενοι σε αυτό το σωφρονιστικό ίδρυμα Σον «Ντίντι» Κομπς και Γκισλέιν Μάξγουελ έχουν χαρακτηρίσει απάνθρωπες.

Το κέντρο αυτό ιδρύθηκε το 1994 και εκεί κρατούνται περίπου 1.300 άνδρες και γυναίκες και αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική φυλακή για τους κρατούμενους που αναμένουν να δικαστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Στο παρελθόν από το σωφρονιστικό αυτό ίδρυμα έχουν περάσει η Μάξγουελ, καταδικασμένη για σεξουαλικά εγκλήματα, ο τραγουδιστής της χιπ χοπ Κομπς αλλά και ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας που καταδικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών προτού του δώσει χάρη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο. Επίσης ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τον φόνο στελέχους της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealth Group, κρατείται εκεί εν αναμονή της δίκης του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ