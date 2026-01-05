Ανοδικά οι αμερικανικές πετρελαϊκές μετοχές λόγω Βενεζουέλας - Άλμα 8% για τη Chevron

Το ράλι των μετοχών ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα.

Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών στη Wall Street τη Δευτέρα, καθώς το βλέμμα των επενδυτών στις αγορές παγκοσμίως είναι στραμμένο στις ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο.

Το ράλι των μετοχών ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το CNBC, η Chevron αυτή την ώρα ενισχύεται 4,55%, ενώ νωρίτερα στις προσυνεδριακές συναλλαγές του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης άγγιξε έως και το +8%. Η Exxon Mobil κερδίζει 2,2%, η ConocoPhillips καταγράφει άνοδο 5,5% και η SLB κινείται στο +2,1%.

Η Βενεζουέλα είναι ιδρυτικό μέλος του OPEC+, και διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, ύψους 303 δισεκατομμυρίων βαρελιών, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι επενδύσεις των ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας αποτελούν πλέον βασικό στόχο της κυβέρνησής του.

«Θα ζητήσουμε από τις πολύ μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών -τις μεγαλύτερες στον κόσμο- να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια, να επιδιορθώσουν την κατεστραμμένη υποδομή, την πετρελαϊκή υποδομή», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου από την κατοικία του Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

«Ας αρχίσουμε να βγάζουμε χρήματα για τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ το Σάββατο.

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ήπια κέρδη, παρά τις απώλειες που σημείωναν νωρίτερα τη Δευτέρα. Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent προσθέτει 0,91% στα 61,30 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κερδίζει 1,10% στα 57,95 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, οι τιμές του χρυσού στην αγορά spot ενισχύονται κατά 2,11% στα 4.420,33 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures στις ΗΠΑ για την παράδοση Φεβρουαρίου προσθέτουν 2,34% στα 4.431 δολάρια. Στην αγορά σποτ το ασήμι αυτή την ώρα σημειώνει άλμα 7,86%% στα 76,58 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα καταγράφει κέρδη 7,07% στα 2.279,80 δολάρια/ουγγιά. Το παλλάδιο σημειώνει άνοδο 5,35% στα 1.782 δολάρια/ουγγιά.