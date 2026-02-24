Στην Ανταρκτική η γρίπη των πτηνών - Αποδεκατίζει πληθυσμούς σπάνιων πληθυσμών, ακόμη και θηλαστικών

Επειδή η ανθρώπινη παρουσία εκεί είναι πολύ σπάνια και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, η απώλεια δεν έγινε αντιληπτή έγκαιρα.

Η γρίπη των πτηνών, εντοπίστηκε πρώτη φορά στην Ανταρκτική το 2024, από τον Χιλιανό ερευνητή Victor Nejra. Εκτιμάται όμως ότι ευθύνεται για το θάνατο ολόκληρων αποικιών του πτηνού skua, αρκετό διάστημα πριν. Απλώς, επειδή η ανθρώπινη παρουσία εκεί είναι πολύ σπάνια και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, η απώλεια δεν έγινε αντιληπτή έγκαιρα.

Πριν, όμως, λίγους μήνες ο ιός εντοπίστηκε και σε θηλαστικά της περιοχής, προκαλώντας μεγάλη εντύπωση και ανησυχία στους ασχολούμενους με την ασθένεια επιστήμονες. Ο ιός υπερπήδησε την μεγάλη απόσταση που απομονώνει την Ανταρκτική από την Λατινική Αμερική καθώς και τα φυσικά εμπόδια, όπως το ισχυρό κρύο και η έλλειψη μεγάλων και συνεκτικών ζωικών πληθυσμών.

Έτσι, η γρίπη των πτηνών, που έγινε αιτία να θανατωθούν εκατ. πουλιά και κοτόπουλα σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει πια διαδοθεί παντού, με ό,τι σημαίνει αυτό. Φυσική θα πρέπει να χαρακτηρίζεται και η ανησυχία για προβλήματα που μπορεί να προκληθούν στην ανθρώπινη υγεία. Προς το παρόν, έχουν προσβληθεί μόνο άτομα που έρχονται σε στενή και συχνή επαφή με μολυσμένα ζώα, όπως εργάτες πτηνοτροφείων.

Οι ζωονόσοι αποτελούν μια μεγάλη πηγή αναταραχών στην παγκόσμια διατροφική αγορά, είτε με την μορφή ελλείψεων, είτε πολύ υψηλών τιμών. Η τιμή των αυγών έχει εκτοξευθεί σε όλες τις χώρες, συνέπεια της γρίπης των πτηνών. Οι τιμές του αρνίσιου κρέατος στην Μεσόγειο, έχουν κάνει τα γιορτινά τραπέζια απλησίαστα και οι κάτοικοι αγοράζουν μισό αρνί, έτσι για το καλό, αντιβαίνοντας παραδόσεις αιώνων.

Και όλα αυτά συμβαίνουν, την ώρα που ενισχύονται διαρκώς οι επίσημες συστάσεις υγιεινής διατροφής από τα κράτη, όπως η ανάστροφη πυραμίδα στις ΗΠΑ αλλά και η στροφή των καταναλωτών προς υψηλής πρωτεΐνης τρόφιμα (κυρίως κρέατα). Ο ερώτημα πια είναι όχι πότε θα ξεσπάσει η επόμενη διατροφική κρίση λόγω ζωονόσων, αλλά πού (σε ποιο είδος και σε ποιο μέρος) και με ποια ένταση.