Νέο διπλό ρεκόρ για χρυσό και ασήμι: Σε πολυετή υψηλά πλατίνα - παλλάδιο

Ράλι 69% για χρυσό στο 2025 φέτος προς την μεγαλύτερη ετήσια άνοδό του από το 1979. Έκρηξη για ασήμι. Σε υψηλά από 1998 και 2022 πλατίνα και παλλάδιο.

Από ρεκόρ σε ρεκόρ σκαρφαλώνουν χρυσός και ασήμι, με την πλατίνα και το παλλάδιο να αναρριχώνται επίσης σε πολυετή υψηλά (από το 1998 και το 2022), αντίστοιχα τη Δευτέρα. Ώθηση στα πολύτιμα μέταλλα έδωσαν οι επενδυτικές ροές προς την αγκαλιά των ασφαλών καταφυγίων, καθώς κλιμακώθηκαν οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας ενώ τα βλέμματα στρέφονται και στη Fed.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ έκανε άλμα 2,2% στα 4.434,26 δολάρια ανά ουγγιά, αφού ενδοσυνεδριακά πάτησε το ιστορικό υψηλό στα 4.441,92 δολάρια με ετήσια κέρδη άνω του 69% φέτος, την μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979, τροφοδοτούμενος από τις ισχυρές αγορές των κεντρικών τραπεζών, τις ροές προς ασφαλή καταφύγια και τα χαμηλότερα επιτόκια.

Τα futures του χρυσού για παράδοσης Φεβρουαρίου ενισχύθηκαν 1,9% στα 4.469,40 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι πρόσθεσε 1,9% στα 68,40 δολάρια, αφού έφτασε σε νέο υψηλό στα 69,44 δολάρια, μετρώντας ράλι άνω του 136% μέχρι στιγμής φέτος. Η πλατίνα εκτοξεύθηκε 5,4% στα 2.079 δολάρια, σε υψηλό 17ετίας, ενώ το παλλάδιο με κέρδη 2,1% στα 1.748,84 δολάρια, έφτασε σε υψηλό τριετίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα. Σε άλλες ειδήσεις που θεωρούνται ευνοϊκές για το χρυσό, ο Τραμπ ενδέχεται να ορίσει νέο πρόεδρο της Fed έως τις αρχές Ιανουαρίου, αντικαθιστώντας τον Τζέρομ Πάουελ, ο οποίος πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στα μέσα του 2026.

Σύμφωνα με το CNBC, Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις εν μέσω προσδοκιών ότι ο νέος πρόεδρος ενδέχεται να ευθυγραμμιστεί με την πίεση του Τραμπ για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων. Παράλληλα, το δολάριο ΗΠΑ σημείωσε μικρή πτώση έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων, καθιστώντας το χρυσό σε δολάρια πιο προσιτό για τους αγοραστές του εξωτερικού.