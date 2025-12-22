Ξεπέρασε τα 4.400 δολάρια ο χρυσός - Ρεκόρ και για το ασήμι

Το πολύτιμο μέταλλο έχει ενισχυθεί κατά 67% φέτος σπάζοντας πολλαπλά ρεκόρ και οδεύει προς την μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979.

Ξεπέρασε τα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός για πρώτη φορά στην ιστορία, με ώθηση από τις αυξανόμενες ελπίδες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), και την ισχυρή ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Την ίδια στιγμή, ρεκόρ κατέγραψε και το ασήμι.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύεται 1,49% στα 4.404 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα έφτασε και τα 4.400,29 δολάρια. Τα συμβόλαια χρυσού παράδοσης Φεβρουαρίου σημειώνουν κέρδη 1,12% στα 4.436 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι με άνοδο 2,86% ανέρχεται στα 69,06 δολάρια έχοντας αγγίξει τα 69,44 νωρίτερα.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει ενισχυθεί κατά 67% φέτος σπάζοντας πολλαπλά ρεκόρ (έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 3.000 και των 4.000 δολαρίων), και οδεύει προς την μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979.

Το ασήμι, έχει εκτοξευθεί κατά 138% το ίδιο διάστημα, χάρη στις ισχυρές επενδυτικές εισροές και τους παρατεταμένους περιορισμούς στην προσφορά.

«Με τον Δεκέμβριο να αποφέρει συνήθως θετικές αποδόσεις για το χρυσό και το ασήμι, η εποχικότητα είναι με το μέρος τους. Δεδομένου ότι ο χρυσός έχει ήδη αυξηθεί κατά 4% αυτό το μήνα και πλησιάζουμε στο τέλος του έτους, οι αισιόδοξοι επενδυτές θα πρέπει να προχωρήσουν με προσοχή, καθώς οι όγκοι θα μειωθούν και το profit taking είναι πιθανό να αυξηθεί», σύμφωνα με τον ανώτερο αναλυτή της StoneX, Matt Simpson.

Ο χρυσός, που παραδοσιακά θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, έχει λάβει στήριξη από τις αυξημένες γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις, τις σταθερές αγορές των κεντρικών τραπεζών και τις προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια το επόμενο έτος. Επιπλέον ώθηση έχει προσφέρει η αποδυνάμωση του δολαρίου, καθιστώντας το μέταλλο φθηνότερο για τους αγοραστές από το εξωτερικό.