Προεορταστική κόπωση στις ευρωαγορές μετά το ρεκόρ

Ήπιο profit taking στις ευρωαγορές μετά το ρεκόρ της Παρασκευή. Ισχυρές απώλειες για την μετοχή της Orsted. Ράλι ο τίτλος της γαλλικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Abivax.

Ήπιο profit taking έλαβε χώρα τη Δευτέρα στις ευρωαγορές μετά το ρεκόρ της Παρασκευής, με τους δείκτες να κινούνται σε αρνητικό έδαφος, καθώς το θετικό κλίμα ενόψει και των εορτών εξασθενεί. Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,09% στις 586,97 μονάδες, μετά το νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό των 588,07 μονάδων την Παρασκευή ενώ ο Euro Stoxx 50 απώλεσε 0,30% στις 5.742 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κέρδισε 0,04% στις 24.298 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,31% στις 8.126 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 αποδυναμώθηκε 0,31% και τις 9.866 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε πτώση 0,25% στις 44.646 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 διολίσθησε 0,05% στις 17.160 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή του δανικού γίγαντα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Orsted σημείωσε απότομη πτώση 12,67% αφού το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ θα αναστέλλει τις μισθώσεις σε πέντε υπεράκτια αιολικά έργα που βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή με τον αρμόδιο υπουργό, Νταγκ Μπέργκαμ να επικαλείται ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Παρομοίως, ο τίτλος της Vestas Wind Systems κατρακύλησε 2,3%.

Στον αντίποδα, η γαλλική εταιρεία βιοτεχνολογίας Abivax σημείωσε ράλι 14,8%, καθώς η μετοχή της - με μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη φέτος - συνεχίζει να προσελκύει την προσοχή των επενδυτών. Το τελευταίο τρίμηνο ενισχύεται περίπου 44% ενώ και περίπου... 1.274% (!) από την αρχή του έτους. Την Παρασκευή, η ιταλική αρχή ανταγωνισμού (AGCM) ολοκλήρωσε την έρευνά της για την Stellantis και τους ιταλικούς κλάδους των Tesla, BYD και Volkswagen.

Αντικείμενο αποτέλεσε η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία που επικεντρώθηκε μάλιστα στη διαφάνεια των διαφημίσεων στους καταναλωτές σχετικά με την αυτονομία οδήγησης των ηλεκτρικών οχημάτων, την μπαταρία και τις εγγυήσεις. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες πρέπει πλέον να βελτιώσουν τη διαφάνεια και να διευκρινίσουν τις πληροφορίες ενώ η μετοχή της Stellanti απώλεσε 3,64%.