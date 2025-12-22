ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ μπλόκαρε την κατασκευή πέντε αιολικών πάρκων - «Βουτιά» 4% για την Dominion Energy

Η κυβέρνηση ανέστειλε επίσης τις μισθώσεις για τέσσερα άλλα μεγάλης κλίμακας έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Η κυβέρνηση Τραμπ μπλόκαρε τη Δευτέρα την κατασκευή του αιολικού πάρκου Coastal Virginia Offshore Wind, του μεγαλύτερου έργου αυτού του είδους στη χώρα, καθώς και τεσσάρων άλλων αιολικών πάρκων στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης, η μετοχή της Dominion Energy υποχωρεί άνω του 4% στις συναλλαγές της Wall Street.

Η κυβέρνηση ανέστειλε επίσης τις μισθώσεις για τέσσερα άλλα μεγάλης κλίμακας έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Πρόκειται για τα Vineyard Wind 1, Revolution Wind, Sunrise Wind και Empire Wind 1.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση ανέστειλε τις μισθώσεις για τα έργα λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια που εντόπισε το Πεντάγωνο.

Η παύση θα δώσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση χρόνο να «συνεργαστεί με τους μισθωτές και τους κρατικούς εταίρους για να αξιολογήσει την πιθανότητα μετριασμού των κινδύνων εθνικής ασφάλειας που θέτουν αυτά τα έργα», ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι τα πτερύγια των ανεμογεννητριών και οι «υψηλής ανακλαστικότητας πύργοι» δημιουργούν κίνδυνο παρεμβολών από ραντάρ.