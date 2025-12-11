ΗΠΑ: Χαμηλό 4ετίας για το εμπορικό έλλειμμα - Μεγάλη αύξηση για τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας

Σε αντίθετους δρόμους βάδισαν το εμπορικό έλλειμμα και οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ με τη Fed να αποκτά νέα στοιχεία.

Σε αντίθετους δρόμους βάδισαν το εμπορικό έλλειμμα και οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ με τη Fed να αποκτά νέα στοιχεία που απεικονίζουν καλύτερα την υγεία της αμερικανικής οικονομίας, μετά και τη χθεσινή, τρίτη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και την επισήμανση του επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ για έλλειψη δεδομένων μετά το shutdown - ρεκόρ των 43 ημερών που προκάλεσε δημοσιονομική παράλυση.

Ειδικότερα, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ συρρικνώθηκε απροσδόκητα τον Σεπτέμβριο στο μικρότερο επίπεδό του από τα μέσα του 2020, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν. Το εμπορικό έλλειμμα μαζεύτηκε κατά 11% από τον προηγούμενο μήνα στα 52,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου την Πέμπτη. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων ήταν για έλλειμμα 63,1 δισ. δολαρίων.

Η αξία των αμερικανικών εξαγωγών αυξήθηκε κατά 3% στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί, τροφοδοτούμενη από τον χρυσό και τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,6% ενώ τα στοιχεία δεν είναι προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό. Οι μεγάλες μηνιαίες διακυμάνσεις στο εμπόριο φέτος που σχετίζονται με την εφαρμογή δασμών στις ΗΠΑ έχουν εισαγάγει παρόμοια αστάθεια στο ΑΕΠ.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου για το εμπόριο θα βοηθήσουν τους οικονομολόγους να βελτιώσουν τις εκτιμήσεις τους για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου. Παράλληλα, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την έναρξη της πανδημίας, μετά από μια μεγάλη πτώση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Thanksgiving.

Οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 44.000 στις 236.000 την εβδομάδα που έληξε στις 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αύξηση από τον Μάρτιο του 2020 και ακολούθησε το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων σε περισσότερα από τρία χρόνια την προηγούμενη εβδομάδα. Οι εβδομαδιαίες αρχικές αιτήσεις τείνουν να είναι ασταθείς γύρω από τις διακοπές και πιθανότατα θα συνεχίσουν την ίδια τάση μέχρι το τέλος του έτους.

Εταιρείες όπως η PepsiCo και η HP έχουν καταρτίσει σχέδια για τη μείωση του προσωπικού τις τελευταίες εβδομάδες και οι απολύσεις σε εθνικό επίπεδο τον Οκτώβριο ήταν οι υψηλότερες από τις αρχές του 2023. Οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας έχουν επηρεάσει το καταναλωτικό κλίμα τους τελευταίους μήνες. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ διέκρινε μια «σταδιακή ψύξη» της αγοράς εργασίας.

Ενώ οι αξιωματούχοι δεν προέβλεψαν υψηλότερη ανεργία τον επόμενο χρόνο σε σύγκριση με τις προβλέψεις τους για τον Σεπτέμβριο, ο Πάουελ επεσήμανε ότι η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει «σημαντικούς» καθοδικούς κινδύνους. Οι επαναλαμβανόμενες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, μειώθηκαν σε 1,84 εκατ. την εβδομάδα που έληξε στις 29 Νοεμβρίου, η οποία περιλάμβανε την Ημέρα των Ευχαριστιών.