ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για την στάση Ξυλούρη στην Εξεταστική

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα ξεκινά με εντολή του προϊσταμένου τής Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδη Κορέα για την στάση που τήρησε ο μάρτυρας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ Γεώργιος Ξυλούρης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Η προκαταρκτική ανατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και διατάχθηκε από τον κ. Κορέα με βάση τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν από τη Βουλή. Στόχος της έρευνας είναι να ελεγχθεί αν ο κ. Ξυλούρης, με την άρνηση του να καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία κλήθηκε για δεύτερη φορά, διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Στην εισαγγελική παραγγελία αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος, θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι Αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του κ. Ξυλούρη.

Να σημειωθεί ότι με βάση τον νόμο το αυτόφωρο λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα. Έτσι σε περίπτωση που μέχρι την εκπνοή του ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση, τότε κινείται αμέσως η διαδικασία σύλληψης του ελεγχόμενου προσώπου.

Και ύποπτος για απείθεια

Επίσης, αντιμέτωπος με την κατηγορία της απείθειας είναι ο Γιώργος Ξυλούρης για την επιλογή του να μην εμφανιστεί στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την πρώτη φορά που κλήθηκε να καταθέσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον περασμένο Νοέμβριο.

Πρόκειται για άλλη δικογραφία, ανεξάρτητη από εκείνη που αφορά την στάση του χθες στην Βουλή, που σχηματίστηκε με βάση τα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής, όταν ο μάρτυρας δεν είχε εμφανιστεί στην κλήση που είχε λάβει.

Ο κ. Ξυλούρης καλείται πλέον να καταθέσει στις Αρχές ως ύποπτος για απείθεια, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.

Αφού δώσει ανωμοτί κατάθεση θα κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ