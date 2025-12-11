Χρυσός: Σε υψηλό άνω του ενός μηνός - Νέο ρεκόρ για το ασήμι

Ανοδικά κινήθηκε η τιμή του χρυσού την Πέμπτη, με το πολύτιμο μέταλλο να σκαρφαλώνει στο υψηλότερό του επίπεδο άνω του ενός μηνός.

Ανοδικά κινήθηκε η τιμή του χρυσού την Πέμπτη, με το πολύτιμο μέταλλο να σκαρφαλώνει στο υψηλότερό του επίπεδο άνω του ενός μηνός, στον απόηχο της μείωσης των επιτοκίων από την Fed, η οποία πίεσε το δολάριο, ενώ την ίδια ώρα το ασήμι σκαρφάλωσε σε νέο ιστορικό υψηλό.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot αυξήθηκε 1,2% στα 4.280,08 δολάρια η ουγγιά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 21 Οκτωβρίου, ενώ τα futures του χρυσού έκλεισαν 2,1% υψηλότερα στα 4.313 δολάρια η ουγγιά.

Το ασήμι spot σημείωσε άλμα 4% στα 64,22 δολάρια η ουγγιά, υποχωρώντας ελαφρώς από το ενδοσυνεδριακό ρεκόρ των 64,31 δολαρίων.

«Το ασήμι τραβάει μαζί του προς τα πάνω τον χρυσό και επίσης την πλατίνα και το παλλάδιο... υπάρχει μεγάλη δυναμική αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο αναλυτής της Marex, Έντουαρντ Μέιρ.

Το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε σε χαμηλό οκτώ εβδομάδων.

«Ο πληθωρισμός δεν έχει πραγματικά επιστρέψει στον στόχο του 2% της Fed, οπότε, όταν μειώνεις τα επιτόκια σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον που δεν είναι ακόμη βέλτιστο, αυτό είναι πολύ αισιόδοξο για τον χρυσό», πρόσθεσε ο Μέιρ.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) προέβη την Τετάρτη στην τρίτη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σηματοδότησαν επίσης μια πιθανή παύση σε περαιτέρω μειώσεις καθώς παρακολουθούν τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τον πληθωρισμό που «παραμένει κάπως αυξημένος».

Σχετικά με τα υπόλοιπα μέταλλα, η πλατίνα αυξήθηκε 2,5% στα 1.697,61 δολάρια, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε 1,1% στα 1.492,55 δολάρια.