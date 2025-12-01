Ρεκόρ συμμετοχής στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Δράμα

Συνολικά, προσήλθαν 1.074 άτομα, αναζητώντας επαγγελματικές ευκαιρίες και ενημέρωση για διαθέσιμες θέσεις.

Η πόλη της Δράμας αποτέλεσε το επίκεντρο της αγοράς εργασίας το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, με τη διοργάνωση της «Ημέρας Καριέρας» της ΔΥΠΑ να προσελκύει ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον από πολίτες και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από συνεχή ροή επισκεπτών και ενεργή συμμετοχή των εργοδοτών, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά υποψηφίους για ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Συνολικά, προσήλθαν 1.074 άτομα, αναζητώντας επαγγελματικές ευκαιρίες και ενημέρωση για διαθέσιμες θέσεις. Μέσα από την οργανωμένη διαδικασία αξιολόγησης προέκυψαν:

•1.056 κατάλληλα βιογραφικά, τα οποία εξετάστηκαν από εκπροσώπους των επιχειρήσεων

•242 υποψήφιοι κλήθηκαν να προχωρήσουν σε δεύτερη συνέντευξη.

Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν πως οι «Ημέρες Καριέρας» λειτουργούν σταθερά ως ένα αποτελεσματικό κανάλι άμεσης πρόσβασης σε κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη διευκόλυνση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων και αναγκών των επιχειρήσεων.

«Με την ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, είμαστε εδώ για να δούμε μία νέα πρόκληση: Πώς οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να βρουν εργαζομένους και πώς οι εργαζόμενοι θα βρουν τη δουλειά πραγματικά που τους», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και πρόσθεσε: «Σε αυτή την κατεύθυνση, πραγματοποιούνται οι "Ημέρες Καριέρας", ένας πραγματικός θεσμός, τον οποίο εκπονεί και υλοποιεί με εξαιρετικό τρόπο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, σε πάνω από 18 πόλεις της Ελλάδας, όπου επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά πολίτες που είτε ψάχνουν δουλειά, είτε θέλουν να αλλάξουν δουλειά. Ο στόχος μας είναι να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, να βοηθάμε εργαζομένους να βρουν δουλειά, να βοηθάμε επιχειρήσεις να βρίσκουν εργαζομένους».

Από την πλευρά της η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, ανέφερε: «Οι "Ημέρες Καριέρας" αποτελούν ένα μοναδικό εργαλείο σύζευξης ανθρώπων που αναζητούν τη θέση τους στην αγορά εργασίας με επιχειρήσεις που αναζητούν τον κατάλληλο εργαζόμενο, καθώς προσφέρουν τη σπάνια δυνατότητα σε έναν υποψήφιο να γνωρίσει, μέσα σε μία μόνο ημέρα, πενήντα ή και εξήντα διαφορετικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα δίνουν στους εργοδότες την ευκαιρία να συναντήσουν πολλούς υποψηφίους και να αξιολογήσουν ένα μεγάλο και ποικιλόμορφο σύνολο βιογραφικών. Με οδηγό αυτή τη δυναμική, η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει να ανοίγει δρόμους, δημιουργώντας ευκαιρίες που μετατρέπουν τις δεξιότητες σε προοπτική και τη ζήτηση σε πραγματικές θέσεις εργασίας».