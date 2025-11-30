ΟΠΕΚ: Αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής πετρελαίου για το πρώτο τρίμηνο του 2026

Τα μέλη του οργανισμού ενέκριναν έναν μηχανισμό για την αξιολόγηση της μέγιστης παραγωγικής ικανότητας των μελών, που θα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των σημείων αναφοράς παραγωγής από το 2027.

Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής πετρελαίου για το πρώτο τρίμηνο του 2026 στις συνεδριάσεις της Κυριακής, καθώς η ομάδα επιβραδύνει την προσπάθειά της να ανακτήσει μερίδιο αγοράς εν μέσω φόβων για επικείμενη υπερπροσφορά.

Η συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+, που αντλεί το μισό από το πετρέλαιο παγκοσμίως, πραγματοποιείται στη διάρκεια μιας νέας αμερικανικής προσπάθειας να μεσολαβήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει την προσφορά πετρελαίου εάν χαλαρώσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Εάν η ειρηνευτική συμφωνία αποτύχει, η Ρωσία θα μπορούσε να δει την προσφορά της να περιορίζεται ακόμη περισσότερο λόγω των κυρώσεων. Το Brent έκλεισε την Παρασκευή κοντά στα 63 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 15% από την αρχή του έτους.

“Το μήνυμα της ομάδας ήταν ξεκάθαρο: η σταθερότητα υπερέχει της φιλοδοξίας σε μια περίοδο που οι προοπτικές της αγοράς επιδεινώνονται ραγδαία”, δήλωσε ο Χόρχε Λεόν, πρώην αξιωματούχος του ΟΠΕΚ που εργάζεται πλέον ως επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης στη Rystad Energy.

Ο ΟΠΕΚ+ έχει παγώσει τις αυξήσεις στην παραγωγή πετρελαίου για το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά τη διάθεση περίπου 2,9 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα στην αγορά από τον Απρίλιο του 2025, και η συνεδρίαση της Κυριακής επιβεβαίωσε εκ νέου αυτήν την απόφαση, ανέφερε ο ΟΠΕΚ σε ανακοίνωσή του.

Η ομάδα εξακολουθεί να διατηρεί περίπου 3,24 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε περικοπές παραγωγής, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 3% της παγκόσμιας ζήτησης. Οι συνεδριάσεις της Κυριακής δεν άλλαξαν αυτά τα δεδομένα.

Ο ΟΠΕΚ ανέφερε ότι η ομάδα ΟΠΕΚ+ ενέκρινε έναν μηχανισμό για την αξιολόγηση της μέγιστης παραγωγικής ικανότητας των μελών, που θα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των σημείων αναφοράς παραγωγής από το 2027, βάσει των οποίων τίθενται οι στόχοι παραγωγής των μελών.

Ο ΟΠΕΚ+ συζητά το ζήτημα εδώ και χρόνια και έχει αποδειχθεί δύσκολο, επειδή κάποια μέλη όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αυξήσει την παραγωγική τους ικανότητα και ζητούν υψηλότερα όρια.

Άλλα μέλη, όπως αφρικανικές χώρες, έχουν δει μειώσεις στην παραγωγική τους ικανότητα αλλά αντιστέκονται σε μειώσεις ποσοστώσεων. Η Αγκόλα αποχώρησε από την ομάδα το 2024 λόγω διαφωνίας σχετικά με τις ποσοστώσεις παραγωγής της