Κέρδη στην εβδομάδα για το πετρέλαιο - 4ος σερί μήνας απωλειών

Μικρές απώλειες κατέγραψαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές στάθμιζαν τις εξελίξεις σχετικά με τις συνομιλίες των κρατών για το ειρηνευτικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου β, ενώ η προσοχή τους ήταν στραμμένη και στην επικείμενη συνεδρίαση του OPEC+ την Κυριακή, αναζητώντας ενδείξεις για πιθανές αλλαγές στην παραγωγή.

Ειδικότερα, το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 14 σεντς ή 0,22%, κλείνοντας στα 63,20 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έχασε 10 σεντς ή 0,17%, κλείνοντας στα 58,55 δολάρια. Σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent και το WTI κατέγραψαν κέρδη σχεδόν 1% αντίστοιχα.

Παρόλα αυτά, ο Νοέμβριος αποτέλεσε τον τέταρτο διαδοχικό μήνα απωλειών, καταγράφοντας έτσι το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από το 2023. Οι πιέσεις αποδίδονται στις προσδοκίες για αυξημένη παγκόσμια προσφορά, που διατηρούν τις τιμές χαμηλότερα.

Τα στοιχεία της EIA έδειξαν ότι η αμερικανική παραγωγή πετρελαίου αυξήθηκε σε ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τα 13,84 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για υπερπροσφορά.

Σε έρευνα του Reuters, 35 οικονομολόγοι και αναλυτές προβλέπουν ότι το Brent θα κινηθεί κατά μέσο όρο στα 62,23 δολάρια το βαρέλι το 2026, χαμηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση (63,15 δολάρια). Το 2025, ο μέσος όρος βρίσκεται στα 68,80 δολάρια.

Οι προσδοκίες για συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας προκάλεσαν πτώση στις τιμές στις αρχές της εβδομάδας, αλλά η αβεβαιότητα επανέφερε αγοραστές τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις.

Την Κυριακή, ο OPEC+ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής, ενώ θα επιδιώξει συμφωνία για μηχανισμό αξιολόγησης της μέγιστης παραγωγικής ικανότητας των κρατών-μελών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να μειώσει για δεύτερο μήνα τις τιμές πετρελαίου για τους ασιατικούς αγοραστές, στο χαμηλότερο επίπεδο πενταετίας, λόγω ισχυρής προσφοράς και καθοδικής προοπτικής ζήτησης.