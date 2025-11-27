Νέα κέρδη για το πετρέλαιο στην σκιά του ρωσο-ουκρανικού

ΟPEC, Πούτιν και Fed στήριξαν τον «μαύρο χρυσό».

Διεύρυνε τα κέρδη του το πετρέλαιο την Πέμπτη, καθώς οι traders βολιδοσκοπούν τα σενάρια συμφωνίας για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία με τις διαπραγματεύσεις να είναι συντηρητικές λόγω της αργίας του Thanksgiving στις ΗΠΑ. Το αργό West Texas Intermediate κέρδισε 0,8%, στα 59,10 δολάρια το βαρέλι ενώ το Brent πρόσθεσε 0,2%, στα 63,34 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποστηρίχθηκαν επίσης από τις αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο. Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύουν τη ζήτηση για πετρέλαιο, ενώ το Κίεβο παραμένει επιφυλακτικό ως προς την αποδοχή μιας συμφωνίας που θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους όρους της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων εδαφικών παραχωρήσεων.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι τα βασικά σημεία ενός σχεδίου ειρηνευτικού σχεδίου που συζητήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για συμφωνίες που θα τερματίσουν τον πόλεμο. Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι μόλις οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν από τις βασικές περιοχές, οι μάχες θα σταματήσουν, αλλά η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της με τη βία αν αυτό δεν συμβεί.

Παράλληλα, ο OPEC και οι σύμμαχοί του είναι πιθανό να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής πετρελαίου στις συναντήσεις τους την Κυριακή και να συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό για την αξιολόγηση της μέγιστης παραγωγικής ικανότητας των μελών. Οκτώ χώρες του ΟΠΕΚ+, οι οποίες έχουν αυξήσει σταδιακά την παραγωγή τους το 2025, αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητη την πολιτική τους για παύση των αυξήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ανέφεραν οι δύο εκπρόσωποι.