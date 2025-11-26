Πετρέλαιο: Άνοδος εν αναμονή διευκρινίσεων για την προσφορά και την συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, αφού υποχώρησαν σε χαμηλό ενός μήνα στην προηγούμενη συνεδρίαση, και καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές υπερπροσφοράς και τις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent ενισχύθηκαν 0,93% στα 63,06 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ ενισχύθηκαν 1,05% στα 58,56 δολάρια.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,8 εκατομμύρια βαρέλια στα 426,9 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν, δήλωσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας. Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 55.000 βαρελιών.

«Βρισκόμαστε σίγουρα στο δρόμο για μια μάλλον υγιή υπερπροσφορά, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, και η αύξηση του αργού πετρελαίου είναι ενδεικτική αυτού», δήλωσε ο Τζον Κίλνταφ, συνεργάτης της Again Capital. Οι καθαρές εισαγωγές αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,05 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd), σύμφωνα με την EIA, στα 2,84 εκατομμύρια bpd, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο OPEC+ είναι πιθανό να αφήσει τα επίπεδα παραγωγής αμετάβλητα στη συνεδρίασή του την Κυριακή, δήλωσαν τρεις πηγές του OPEC+ στο Reuters την Τρίτη.

Εν τω μεταξύ, η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας (CPC) δήλωσε ότι επανέλαβε τις φορτώσεις πετρελαίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, έχοντας αναστείλει τις φορτώσεις μετά από μια ουκρανική επίθεση με drone νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Η αγορά παραμένει ουσιαστικά στρεβλή προς τα κάτω, με τους επενδυτές να τιμολογούν όλο και περισσότερο ένα 2026 με υπερπροσφορά και κανέναν πειστικό καταλύτη ζήτησης για να την αντισταθμίσει», δήλωσε η αναλύτρια της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σαντσέβα.

Τόσο το αργό πετρέλαιο Brent όσο και το WTI υποχώρησαν 89 σεντς την Τρίτη, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ήταν έτοιμος να προωθήσει ένα πλαίσιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, με μόνο μερικά σημεία διαφωνίας να απομένουν.

«Εάν οριστικοποιηθεί, η συμφωνία θα μπορούσε να καταργήσει γρήγορα τις δυτικές κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας», οδηγώντας ενδεχομένως τις τιμές του WTI σε περίπου 55 δολάρια, δήλωσε ο αναλυτής της αγοράς της IG, Τόνι Σίκαμορ, σε σημείωμα πελάτη.

«Προς το παρόν, η αγορά περιμένει περισσότερη σαφήνεια, αλλά ο κίνδυνος φαίνεται να είναι για χαμηλότερες τιμές, εκτός εάν οι συνομιλίες αποτύχουν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του να συναντηθούν ξεχωριστά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και Ουκρανούς αξιωματούχους. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία.

Η Βρετανία, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυστηροποιήσει πρόσφατα τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και οι αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία πρόκειται να φτάσουν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών τον Δεκέμβριο.