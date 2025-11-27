Στο «στόχαστρο» κινεζικών κολοσσών η Puma - Άλμα 16% για τη μετοχή

Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Puma είναι επί του παρόντος η Artemis, η οποία κατέχει το 29% της εταιρείας.

Άλμα έως και 16% σημείωσε η μετοχή της Puma την Πέμπτη, ενώ τώρα κινείται στο +15,1% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, μετά από αναφορές ότι η κινεζική Anta Sports είναι μία από τις πολλές εταιρείες που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τον γερμανικό κολοσσό αθλητικών ειδών.

Σύμφωνα με το CNBC, ανάμεσα στους άλλους υποψήφιους πιθανούς αγοραστές βρίσκεται η κινεζική ανταγωνίστρια εταιρεία ένδυσης Li Ning, η οποία πήρε το όνομά της από τον θρυλικό γυμναστή που ίδρυσε την εταιρεία, συζητά επιλογές χρηματοδότησης με τράπεζες καθώς εξετάζει σε αρχικό στάδιο την Puma, είπαν οι πηγές.

Η Puma αρνήθηκε να σχολιάσει και η Anta Sports δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αίτημα για σχόλιο από το CNBC.

Η μετοχή της εταιρείας έχει σημειώσει «βουτιά» πάνω από 50% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς αντιμετωπίζει μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά αθλητικών ειδών, την ίδια ώρα που οι αμερικανικοί δασμοί πλήττουν το κλίμα των καταναλωτών.

Ο διευθύνων σύμβουλος Arthur Hoeld, ο οποίος διορίστηκε την 1η Ιουλίου, έχει αναλάβει το έργο της αναβίωσης της προβληματικής μάρκας. Το σχέδιο «αναστροφής» της κατάστασης περιλαμβάνει περικοπές θέσεων εργασίας, μείωση της γκάμας προϊόντων και βελτίωση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στοχεύει να καθιερωθεί ως μία από τις «3 κορυφαίες παγκόσμιες μάρκες αθλητικών ειδών», καθώς ανέφερε τριμηνιαίες πωλήσεις που σημείωσαν διψήφια πτώση. Η Puma αναγνώρισε ότι οι βασικές προκλήσεις περιλαμβάνουν την υποτονική δυναμική του brand, τους δασμούς των ΗΠΑ και τα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων.

Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Puma είναι επί του παρόντος η Artemis, η οποία κατέχει το 29% της εταιρείας. Η Artemis -η εταιρεία χαρτοφυλακίου της γαλλικής δισεκατομμυριούχου οικογένειας Pinault, καθώς και ο μεγαλύτερος μέτοχος της Kering, ιδιοκτήτριας της Gucci- έχει σημειώσει εκτεταμένες δαπάνες και έχει δει το χρέος της να διογκώνεται.

Οι προσδοκίες της Artemis όσον αφορά την αποτίμηση της Puma ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο για οποιαδήποτε συναλλαγή που αφορά την αθλητική μάρκα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.