Κέρδη για τον χρυσό - Ενισχύονται οι προσδοκίες για τα επιτόκια

Ο χρυσός στην αγορά σποτ σημείωσε άνοδο 0,1%. Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν 1,17%

Ενισχύθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του χρυσού την Τρίτη, καθώς τα χαμηλότερα από το αναμενόμενο στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ σημείωσε άνοδο 0,1% στα 4.143,13 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 14 Νοεμβρίου. Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν 1,17% στα 4.141,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι στην αγορά σποτ κέρδισε 1,12% στα 50,89 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα ενισχύθηκε 0,70% στα 1.563,50 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε πτώση 0,12% στα 1.431 δολάρια.

Στο μεταξύ, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, ωστόσο κατέγραψαν ρυθμό ανόδου μόλις 0,2%, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, παρόλου που αυξήθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Συγκεκριμένα, οι λιανικές πωλήσεις έφτασαν τα 733,3 δισ. δολ. τον Σεπτέμβριο, μία επιβράδυνση σε σχέση με την αύξηση 0,6% του Αυγούστου, και χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg, που ανέμεναν άνοδο 0,3%.

Παράλληλα, μικρή αύξηση κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού ή τιμών χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, ο PPI αυξήθηκε κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο, μετά την πτώση 0,1% που σημειώθηκε ένα μήνα νωρίτερα, μέτρηση που ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,1%.