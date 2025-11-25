Ειδήσεις

Νέοι κανόνες για τα διπλώματα οδήγησης: Τι ισχύει από σήμερα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νέοι κανόνες για τα διπλώματα οδήγησης: Τι ισχύει από σήμερα
σχολή οδηγών
Σε ισχύ τίθενται, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης και η αμοιβαία αναγνώριση των αποκλεισμών οδήγησης.

Σε ισχύ τίθενται, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης και η αμοιβαία αναγνώριση των αποκλεισμών οδήγησης. Τα μέτρα στοχεύουν στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων στους δρόμους της ΕΕ και του αδικαιολόγητου διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις αρχές.

Μόνο πέρυσι, χάθηκαν 19.940 ζωές στους δρόμους της ΕΕ. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση 2% σε σύγκριση με το 2023 και σηματοδοτεί σταθερή αλλά αργή πρόοδο προς τον στόχο της ΕΕ για το Όραμα Μηδέν, δηλαδή τη μείωση στο μισό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και των σοβαρών τραυματισμών έως το 2030 και την εξάλειψή τους έως το 2050.

Ολόκληρο το άρθρο στο Reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα «δώρα» που έρχονται στις 27/11 για συνταξιούχους, ανασφάλιστους και δικαιούχους επιδομάτων

Η εκδήλωση μνήμης και τιμής του Βαρδή στο Μέγαρο - Τι άκουσε η γάτα Ιμαλαΐων και η εκδοχή του Αλέξη για το Συγκρότημα

ΕΣΠΑ: Οι νέες δράσεις για επιδοτήσεις επιχειρήσεων και τα Ταμεία των 700 εκατ. ευρώ που έρχονται το 2026

tags:
Αυτοκίνητο
Ευρωπαϊκή Ένωση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider