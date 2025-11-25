Νέοι κανόνες για τα διπλώματα οδήγησης: Τι ισχύει από σήμερα

Σε ισχύ τίθενται, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης και η αμοιβαία αναγνώριση των αποκλεισμών οδήγησης.

Σε ισχύ τίθενται, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης και η αμοιβαία αναγνώριση των αποκλεισμών οδήγησης. Τα μέτρα στοχεύουν στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων στους δρόμους της ΕΕ και του αδικαιολόγητου διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις αρχές.

Μόνο πέρυσι, χάθηκαν 19.940 ζωές στους δρόμους της ΕΕ. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση 2% σε σύγκριση με το 2023 και σηματοδοτεί σταθερή αλλά αργή πρόοδο προς τον στόχο της ΕΕ για το Όραμα Μηδέν, δηλαδή τη μείωση στο μισό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και των σοβαρών τραυματισμών έως το 2030 και την εξάλειψή τους έως το 2050.