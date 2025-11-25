Πολιτική | Διεθνή

Λάιεν: Θα αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία μέχρι να δεχτεί «μια αξιόπιστη πορεία προς την ειρήνη»

Για «σταθερή και ενθαρρυντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, κάνει λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ενώ παράλληλα τονίζει ότι «θα αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία» μέχρι να δεχτεί να συμμετάσχει «σε μια αξιόπιστη πορεία προς την ειρήνη».

Με δήλωσή της που εξέδωσε, λίγο μετά την τηλεδιάσκεψη των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, η πρόεδρος της Επιτροπής τονίζει ότι «χρειαζόμαστε μια ισχυρή διατλαντική συνεργασία, γιατί αποδίδει». Η ίδια υπογραμμίζει «τον σημαντικό αντίκτυπο των συντονισμένων και διαδοχικών κυμάτων κυρώσεων κατά της ρωσικής οικονομίας», που «συρρικνώνουν τους πόρους της Ρωσίας για να διεξάγει τον επιθετικό της πόλεμο».

«Δεδομένου ότι η πίεση παραμένει η μόνη γλώσσα στην οποία απαντά η Ρωσία, θα συνεχίσουμε να την αυξάνουμε μέχρι να υπάρξει μια γνήσια προθυμία για συμμετοχή σε μια αξιόπιστη πορεία προς την ειρήνη», δηλώνει η Φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ότι «τη στιγμή που η Ευρώπη και οι εταίροι της συμμετέχουν πλήρως στην αναζήτηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, χθες το βράδυ η Ρωσία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της στο Κίεβο, με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να παραβιάζουν ακόμη και τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας».

«Είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης. Τα συμφέροντα της Ουκρανίας είναι και δικά μας συμφέροντα. Είναι αχώριστα. Γι' αυτόν τον λόγο θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε σθεναρά την Ουκρανία στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις», τονίζει η πρόεδρος της Επιτροπής. Προσθέτει, τέλος, ότι «κεντρικό σημείο» είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

