Τεχνολογικό ράλι στη Wall Street με οδηγό την Alphabet - Το βλέμμα σε Fed και νέα «μάκρο»

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα, καθώς η αγορά επιχειρεί να ανακάμψει εν όψει της εορτής των Ευχαριστιών, μετά το sell-off που σημειώθηκε στις τεχνολογικές μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη την προηγούμενη εβδομάδα.

Το επενδυτικό ηθικό ενισχύεται από την άνοδο της μετοχής της Alphabet κατά 6%, καθώς πριν περίπου μια εβδομάδα η θυγατρική της Google παρουσίασε το πιο πρόσφατο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το Gemini 3. Η κυκλοφορία του νέου λογισμικού AI μειώνει τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την πορεία του τεχνολογικού κλάδου και των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 0,15% στις 46.315 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 προσθέτει 0,86% στις 6.661 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει άνοδο 1,69% στις 22.652 μονάδες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 2% και η πτώση του για τον Νοέμβριο ανέρχεται πλέον σε περίπου 3%. Ο Nasdaq, ο οποίος έχασε 2,7%, έχει σημειώσει πτώση σχεδόν 5% για τον μήνα. Ο Dow Jones έχασε 1,9% και έχει διολισθήσει σχεδόν 3% από την αρχή του μήνα.

Στο ταμπλό, η Alibaba ενισχύεται 4,5% καθώς η εφαρμογή Qwen της εταιρείας συγκέντρωσε περισσότερα από 10 εκατ. downloads, μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την επαναδιάθεσή της, γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι για την προσπάθεια της εταιρείας να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά το ChatGPT. Η ταχεία άνοδος αντιπροσωπεύει την απόφασή της να μετονομαστούν και να «φρεσκαριστούν» οι προϋπάρχουσες εφαρμογές της για λογισμικά iOS και Android και να συνενωθούν υπό το Qwen.

Ο τομέας της υγείας καταγράφει κέρδη. Συγκεκριμένα, οι Centene και Molina Healthcare προσθέτους πάνω από 7% και πάνω από 4% αντίστοιχα, ενώ η Oscar Health καταγράφει άλμα 19%, μετά από δημοσίευμα του Politico ότι ο Λευκός Οίκος θα συμπεριλάβει διετή παράταση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act που λήγουν τον επόμενο μήνα και νέα όρια επιλεξιμότητας.

Η Tesla ανέρχεται στο +4,4% μετά την ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου Έλον Μασκ στο X ότι η εταιρεία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του τελευταίου της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, του A15, και αρχίζει να εργάζεται πάνω στο A16.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, υπέρ της μείωσης επιτοκίων στη συνεδρίαση Δεκεμβρίου τάσσεται με σημερινές δηλώσεις του ο Διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κρίστοφερ Γουόλερ, αν και η κεντρική τράπεζα πιθανότατα μπορεί να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική προσέγγιση, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο όταν και θα λάβει μια πληθώρα οικονομικών δεδομένων, όπως ανέφερε ένας από τους πιθανούς αντικαταστάτες του Τζερόμ Πάουελ.

«Η ανησυχία μου αφορά κυρίως την αγορά εργασίας, όσον αφορά τη διπλή μας εντολή. Επομένως, υποστηρίζω μια μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση», δήλωσε ο Γουόλερ τη Δευτέρα στο Fox Business Network. «Μπορεί να δείτε μια πιο από "συνάντηση σε συνάντηση" προσέγγιση μόλις φτάσουμε στον Ιανουάριο», τόνισε.

Οι επενδυτές αναμένουν την Τρίτη τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις Οκτωβρίου και ο δείκτης τιμών παραγωγού, δύο εκθέσεις που ενδέχεται να καθορίσουν την τάση στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο.

Σημειώνεται ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή εβδομάδα είναι μικρής διάρκειας λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών την Πέμπτη και η συνεδρίαση της Παρασκευής θα ολοκληρωθεί νωρίτερα.