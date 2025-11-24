Πολιτική | Ελλάδα

ΝΔ: Πάνω από 122 χιλιάδες ενεργά μέλη ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές - Εκλέχθηκαν 2.500 εκπρόσωποι

Newsroom
Το 70,2% των συμβουλίων που εξελέγησαν αποτελείται από καινούρια πρόσωπα, γεγονός που σηματοδοτεί την πραγμάτωση του στόχου της ανανέωσης στο στελεχιακό δυναμικό του κόμματος σε όλη την επικράτεια.

Περισσότερα από 122.000 ενεργά μέλη της Νέας Δημοκρατίας κλήθηκαν να εκλέξουν τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδίκησαν τις θέσεις των προέδρων και των συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).

Σύμφωνα ανακοίνωση του κόμματος οι εσωκομματικές εκλογές διεξήχθησαν με μεγάλη επιτυχία και εξελέγησαν και οι 1.000 σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, την άνοιξη του 2026.

Το ποσοστό ανανέωσης των προέδρων ΔΗΜΤΟ ανέρχεται στο 73,8% και των προέδρων ΔΕΕΠ στο 76,3%, καθώς 45 από τους 59 εκλέγονται για πρώτη φορά. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος εξελέγησαν 14 γυναίκες πρόεδροι ΔΕΕΠ (στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 είχαν εκλεγεί 4 γυναίκες).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Εκλογές
