ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 1.113 μόνιμες θέσεις ΥΕ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2024 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 1.113 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε φορείς του Δημοσίου.

Τα αποτελέσματα είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

ΑΣΕΠ
Προσλήψεις
