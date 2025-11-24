BriQ Properties: 57,2% των μετόχων ανταποκρίθηκε θετικά στο πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Το 57,2% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μετόχων της BriQ Properties, ανταποκρίθηκε θετικά στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην εταιρεία μέρος του προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη χρήσης του 2025, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Το 57,2% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μετόχων της BriQ Properties, ανταποκρίθηκε θετικά στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην εταιρεία μέρος του προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη χρήσης του 2025, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Αναλυτικά, η "BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία" (η "Εταιρεία") στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 -2028) ("Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος") όπως εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 29.04.2025, και σε συνέχεια της παρέλευσης της Περιόδου άσκησης του δικαιώματος Επιλογής, ανακοινώνει ότι το 57,2% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μετόχων της Εταιρείας, ανταποκρίθηκε θετικά στο πρόγραμμα επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην Εταιρεία μέρος του προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη χρήσης του 2025.

Κατόπιν των ανωτέρω από το συνολικό προσωρινό μέρισμα ποσού € 3.673.423,52 από τα κέρδη χρήσης του 2025, τα € 1.570.688,24 θα διανεμηθούν στους δικαιούχους, ενώ τα υπόλοιπα € 2.102.735,28 θα χρησιμοποιηθούν για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά € 1.560.333,60 με την έκδοση 743.016 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 2,10 η καθεμία, με Τιμή Διάθεσης € 2,83 ανά Νέα Μετοχή, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, συνολικού ποσού € 542.401,68 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά υπέρ το άρτιο".

Οι 743.016 νέες μετοχές θα εκδοθούν στις 27.11.2025, την ίδια ημερομηνία με τη διανομή του μερίσματος.

H Διοίκηση της Εταιρείας θα ήθελε να ευχαριστήσει τους μετόχους της, που με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του μερίσματος, έδωσαν εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Eταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, Υπεύθυνος κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκης, τηλ:: +30 211 999 4832, Email: [email protected]